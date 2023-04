¿Por qué aumentaron los emolumentos de Negreira al final del mandato de Laporta?

"Los servicios incrementaron porque hubo más 'scouting' al aumentar las competiciones", explicó el presidente del Barça "Los pagos se subieron a un precio de mercado. El cómputo global de la temporada 2009/10 fue superior a las anteriores"

Joan Laporta compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa para pronunciarse sobre el 'caso Negreira'. En ella, le preguntaron por qué se aumentaron los emolumentos a Negreira al final de su mandato.

"Una auditoría de KPMG que ha salido hoy contesta a esta pregunta: los servicios incrementaron porque hubo más servicios de 'scouting' al aumentar las competiciones. Los pagos se subieron a un precio de mercado. El cómputo global de la temporada 2009/10 fue superior a las anteriores".

"Sobre el señor Contreras, que ya no está entre nosotros, puedo decir que las empresas que salen en la causa y su facturación, según el informe de la Agencia Tributaria, aparecieron después de mi primer mandato. No tengo ninguna razón personal para dudar de los presidente que me sucedieron. Si las hipótesis del Ministerio Fiscal prosperaran, el Barça sería una víctima".