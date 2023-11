"No me siento solo, noto la confianza"

Xavi Hernández ha vivido una rueda de prensa con varias preguntas acerca del juego del equipo y de si se siente respaldado por el presidente "Nos tenemos que exigir mucho, no estamos al nivel de hace un mes y medio o dos"

Frío invernal en una mañana de lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la que había poco lugar para las bromas. Tras el empate en Vallecas, en la que el equipo volvió a exhibir unas cuantas carencias, el cuadro de Xavi se la juega mañana en Champions. El liderato del Grupo G está en juego ante un Porto que en la primera vuelta puso las cosas muy muy difíciles en Do Dragao.

Con esa duda planeando de Ter Stegen empezaba la semana en Can Barça. No aparecía por la sesión el guardameta germano y las dudas se disparaban después de perderse el partido liguero del sábado. Nadie sabía nada.

Consciente de que era día, probablemente, de preguntas delicadas, el técnico de Terrassa aparecía con semblante serio en sala de prensa. Hay mucho en juego en Montjuïc y nadie esconde que se trata del partido más importante de lo que llevamos de temporada.

"Ya lo hemos hecho. Los mismos futbolistas del año pasado han jugado bien en partidos difíciles. Por tanto, tenemos y debemos creer que el juego va a volver y los resultados vendrán. Mañana nos podemos clasificar para los octavos de final. Es una final y no podemos fallar", ha comentado Xavi respecto al duelo ante el Porto.

Xavi, en el entrenamiento de esta mañana | Javi Ferrándiz

En esa línea, el egarense ha añadido que "ojalá nos salga una noche mágica. Es un partido trascendental".

Muchas cuestiones acerca de si se siente arropado, si cree que tiene la confianza del presidente: "No me siento solo porque tengo la confianza del presidente y Deco. Tengo un staff que cree en mí y fidel. Y unos jugadores que lo están intentando. El año pasado tampoco salían las cosas y al final acabó bien. Por todo ello creo que las cosas van a salir bien". Preguntado, además, por las palabras de Laporta en el acto de La Marató de TV3, el vallesano insistió: "Digo amén al presidente. Ya lo he dicho. Noto su confianza. Si no sale seré el primero en decirlo. Pero dejadme intentarlo".

AUTOCRÍTICA

Entrando en el aspecto más futbolístico puro, en el juego del equipo y en buscar razones a ese bajón evidente, Xavi asegura que "soy muy crítico con los jugadores, en los vídeos, charlas. Nos tenemos que exigir mucho. No estamos al nivel de hace un mes y medio o dos. Tenemos que apretar más, recuperar la intensidad, mentalidad ganadora. Lo hemos demostrado. Ahora hemos bajado un poco. Hay que ser más humildes, generosos, más compactos. Y a partir de mañana".

Y más sobre encontrar un porqué a lo que está sucediendo en el verde y en dar con la tecla: "Hay que entrar más metidos en los partidos. Hemos regalado muchas cosas esta temporada. Llevamos menos puntos en Liga que el año pasado, pero en Champions estamos mejor. En Liga debemos regalar menos".

MÁXIMA EXIGENCIA

Se viene 'rock'n roll' del bueno los próximos días. Porto, Atlético y Girona nada más y nada menos. En juego el pase a octavos de Champions y mantener el pulso arriba en Liga con un Madrid que está fallando poquísimo. "Esto es el Barça. Nos jugamos muchísimo. Los resultados marcarán el devenir de la temporada. En un mes llega la Supercopa y me preguntaréis lo mismo. No cambia nada. Es la presión del Barça. Queremos competir de la mejor manera posible. Nos jugamos mucho mañana. Es un partido super trascendente para la competición".

LA IMPORTANCIA DE MONTJUÏC

Vital este martes el apoyo de la afición y también en los dos próximos compromisos ligueros. Atlético y Girona, nada más y nada menos. "Es un partido fundamental. Nos jugamos mucho. La afición lo debe saber y animar como siempre ha hecho. Es muy importante que esté con el equipo"