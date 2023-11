Otro doloroso (y polémico) tropezón en Vallecas

El Barça se deja otros dos puntos en un campo maldito en un partido gris y con un penalti bastante claro no pitado sobre Raphinha El de Porto Alegre y Fermín, junto a Joao Félix y Gündogan, han imprimido otro ritmo en la segunda mitad, pero no ha alcanzado para romper la mala racha en feudo vallecano

Dos puntos más que se quedan por el camino. El Barça ha despertado tarde en una plaza, Vallecas, que empieza a a erigirse como territorio maldito, innombrable. Mala primera mitad de los de Xavi, que encajaban un latigazo de Unai al filo del descanso. Y segunda con más mordiente e ideas. Otro ritmo. Eso sí, insuficiente para sumar de a tres.

Entre la caña y el cortadito. Ese era el gran debate en los bares de la Avenida de la Albufera antes de que arrancara el Rayo-Barça. Plaza prohibida para el cuadro azulgrana, que había caído en sus dos anteriores visitas. El vetusto Vallecas, uno de los pocos feudos que queda en la Liga con aroma a viejo fútbol, se vestía de gala para ver a los de Francisco ante el vigente campeón. ‘Sold out’, rezaban las taquillas ya desde tres horas antes del choque en un rudimentario ‘Word’.

Sin Álvaro García, uno de sus puñales preferidos, Francisco daba la alternativa a De Frutos, uno de las grandes apuestas del Rayo en verano. Isi, inamovible por derecha con Camello de referencia. Empezaba, como siempre en casa, intenso el cuadro vallecano. Eso sí, la primera buena la tenía Lewandowski. Acompañado por Ferran y Lamine en el flanco de ataque, el polaco recibía de Pedri dentro del área, en una baldosa, pero se la tiraba demasiado larga ante la salida de Dimitrievski.

Siguiente jugada, error grave del recuperado Frenkie y Valentín, con todo para marcar, disparaba manso a las manos de Iñaki Peña. Debut como titular en partido oficial para el alicantino, por cierto. Las dos siguientes serían para un Barça que no lograba dominar, pero tampoco sufría. Pedri disparaba seco y obligaba a poner las manos fuertes al guardameta franjirrojo. En la siguiente, eslalon precioso marca de la casa de Lamine, pero definición floja. Sin peligro.

UNAI LA ROMPE

A partir de la media hora, paso atrás de los de Xavi. El Rayo generaba y aprovechaba los espacios y las imprecisiones de su rival. Suerte de un Iñigo Martínez colosal (sexto partido seguido de titular) que lo corregía todo. Pero en el 38’, jarro de agua gélida para el conjunto catalán. Falta lateral, rechace de Balde a la frontal y tras un rebote Unai López le pegaba con el alma. Efecto de dentro hacia fuera e Iñaki que no llegaba a repeler el tiro. 1-0 en el 38’.

Revisaba el colegiado un posible fuera de juego posicional de Óscar Valentín en el tiro de Unai. Puede molestar a Iñaki. De hecho, en Granada ocurrió algo parecido con Joao Félix. Y se anuló el tanto. Como siempre, criterio dispar.

Aún tendría otra clara el Rayo, pero el centro de De Frutos lo sacaba Balde providencial. El Barça, grogui al descanso ante un barrio entregado a su equipo.

DOBLE CAMBIO RÁPIDO

No tocaba nada Xavi. Mantenía a los 11 y ponía a calentar a Gündogan y Joao Félix. Apenas tardaban 10' en entrar porque los síntomas no mejoraban (por Ferran y Romeu, que acababa de ver amarilla). Pese a tener Pedri y Ferran dos buenas de cabeza tras centro lateral. No lograba gobernar el partido el equipo culé ni encontrar resquicios.

El paso atrás del Rayo era evidente. Pero pasaban los minutos y no había forma de hincar el diente. Frenkie, 'Gundo' y Pedri se ponían al lío, pero faltaba 'punch'.

Frenkie, en acción ante el Rayo Vallecano | VALENTÍ ENRICH

En el 75', la más clara del Barça. Raphinha, recién entrado, se inventaba un disparo lejano y fortísimo que pegaba en la cepa del palo. El rebote pegaba en un jugador rayista y a punto estaba de sorprender a Dimitrievski.

FERMÍN LEVANTA AL EQUIPO

Se animaba el Barça, sobre todo con el dinamismo de Fermín. No puede hacer más el chico para tener mucho protagonismo. Sobre todo en un equipo que peca a veces de falta de chispa.

Y en el 82' llegaba el ansiado empate. Gran pase filtrado Iñigo (otra vez Iñigo) para Balde y el centro del barcelonés se lo metía para adentro Lejeune. Lewy, por si acaso, estaba con la caña a punto. Tenía 10 minutos el Barça para culminar la remontada.

PENALTI SOBRE RAPHINHA

Lo intentaba el cuadro de Xavi, pero con más corazón que brillantez. No ha habido ninguna clara, de hecho, para empatar. Bueno sí, un penalti en una pared entre Gündogan y Raphinha sobre el brasileño que Munuera Montero no señalaba. En la acción parece que sí pega el Pacha Espino en la pierna de Rapha.

El banquillo azulgrana clamaba al cielo y Sergio Alegre se marchaba directo a vestuarios tras ver la roja. Ahí moría un partido para el olvido. Sigue faltándole mucho a este equipo para ofrecer una versión dominante.