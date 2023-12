El sexto blaugrana del Inter Miami

Luis Suárez, ya es oficial, jugará, de nuevo, al lado de Leo Messi. Lo hará con la camiseta del Inter Miami junto a los también ex blaugrana Sergio Busquets y Jordi Alba. Cuatro jugadores a las órdenes de quien ejerció en el Camp Nou, Gerardo 'Tata' Martino, en su caso como máximo responsable técnico. A ellos se les sumará ahora otro ex culé, Pep Casas, que ha sido elegido en el Draft de la MLS por los de Florida.

De esta manera, Casas se convertirá en el sexto ex del Barça, ya sea en la primera plantilla, el fútbol base o el cuerpo técnico, que se une al proyecto del Inter Miami. En su caso el recorrido es muy distinto al del resto, puesto que no ha formado parte nunca del primer equipo y, de hecho, su paso por las categorías inferiores fue breve, pero fue. En una entrevista concedida a 'Relevo', Casas explica su paso por el Barça: "Yo tenía nueve, diez, once años... yo disfrutaba, los entrenadores nos decían que disfrutáramos. Íbamos a torneos por el aeropuerto vestidos del Barça. Era el momento de Guardiola, Xavi... era lo máximo". El jugador recuerda que los técnicos les decían "disfrutadlo porque esto no es para siempre". Así fue. Cuando salió del club "me lo tomé naturalmente, no mal, jugaba para divertirme, como si estuviera en el colegio". Una actitud que mantuvo "hasta los 17 y 18 años" porque "no cambié" y, reconoce", "esto me afectó".

Pero ahora le llega la recompensa, sigue narrando en 'Relevo'. Tras graduarse en la Universidad de North Carolina, menos de un día después el conjunto al que Leo Messi ha llevado a otra dimensión ha apostado por él: "Fui a entrenar tres días, éramos veinte jugadores de distintas universidades. Yo creo que ven el desparpajo, el carácter, a ver cómo se comunican... eran jugadores buenos, pero había algunos que entrenaron y no lo hicieron bien. Yo tuve suerte de que llovió, hacía buen tiempo, el césped estaba mojado, empecé a entrenar y me sentí bien. Yo tengo confianza en mí mismo y no tengo nada que perder, entrené bien y les gustó".

Luis Suárez ficha por el Inter Miami y se reencontrará con Leo Messi en la MLS / AFP

A partir de ahí, como asegura el propio Pep Casas, no hay nada que perder: "No sé que va a pasar, no sé si voy a entrenar con el primer equipo. No tengo ni idea", asegura. Eso sí, no deja de pensar en la posibilidad de ejercitarse al lado de Leo Messi: "Como toque a Messi me caigo al suelo. Llevo viéndolo en el campo... estaba llorando cuando perdieron contra el Liverpool, la final del Mundial la vi solo... Barcelona era Argentina, la gente iba con Argentina...", recuerda con cariño y pasión en 'Relevo'.

Los sueños, en ocasiones, se cumplen. Uno de ellos ya es una realidad. El segundo, ese que colmaría la carrera de Pep Casas, está más cerca que nunca.