Sergi Roberto, caso abierto en el Barça

Hay dos jugadores que acaban contrato a finales de temporada y parece bastante claro que Marcos Alonso no seguirá. Ya en diciembre, el lateral fue advertido de la situación y está buscando equipo para la próxima temporada con total libertad. En cuanto a Sergi Roberto, todavía no hay una decisión en firme.

Xavi pidió su renovación por una temporada, pero su salida parecía que le alejaba definitivamente del Barça, aunque eso no es cien por cien cierto. Deco está valorando opciones y también considera que el actual capitán es un futbolista interesante por las condiciones de su salario, uno de los más bajos de la plantilla. Deco sabe que difícilmente encontrará alguien fuera. La salida de Sergi Roberto solo se produciría por la subida de jugadores del filial al primer equipo. Se está valorando.

Sergi Roberto ya mostró su predisposición total a renovar por una temporada más en el Barça y reconoció que no está escuchando ofertas hasta que el club blaugrana no tome una decisión final. El futbolista tenía encarrilado continuar por una temporada más con el mismo salario, pero está pendiente del OK del área deportiva. No se va a demorar mucho porque, en el caso de que decidan su salida, el centrocampista debe tener tiempo para buscarse equipo.