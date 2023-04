Sergi Albert, el ex árbitro que denunció presiones de Negreira: "Me han amenazado con una bala"

Tiene un aparcamiento en el mismo sitio donde un día la tuvo Javier Enríquez Romero y denuncia que le dejaron una bala en la plaza Ha llevado el caso a los Mossos y asegura que no piensa quedarse callado

Nuevo capítulo en el caso 'Negreira'. El ex árbitro Sergi Albert, que hace semanas denunció presiones de Enríquez Negreria, ha revelado a los micrófonos de Radio MARCA que ha recibido una bala en su plaza de garaje, ubicada en el mismo lugar que una de Javier Enríquez Romero, hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"Para mí es una amenaza. Y puede venir del entorno de Enríquez Negreira. Su hijo, como propietario de la plaza, sabía que yo también tengo una plaza de garaje ahí. De hecho, hemos coincidido en reuniones de propietarios. Me llama mucho la atención que me dejen una bala en mi plaza", ha afirmado.

Sergi Albert asegura que no piensa quedarse callado pese a la gravedad del asunto. "Que sepan que no me voy a quedar mudo, se han equivocado conmigo".

Después de madurarlo, el ex árbitro ha decidido denunciar el asunto a los Mossos. "Me enteré el jueves pasado. Llamé al administrador de fincas para comprobarlo y un vecino que estaba en el parking también lo vio. Llamaron a los mossos y levantaron acta. Mañana me personaré en comisaría".

Sus denuncias

Sergi Albert habló de cómo actuaba Enríquez Negreira. "A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: 'Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado".

"Él ha presumido siempre de tráfico de influencias. Él ha vendido que era un líder y lideraba el Comité de Árbitros. Soy consciente de que compraron a un árbitro, Emilio Guruzeta. Enríquez Negreira era linier", añadió entonces.