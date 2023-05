Rubiales descarta que el Barça influyera en los arbitrajes

El presidente de la RFEF está convencido de que el Barça no compró a ningún árbitro Pagar a Negreira "es una acción reprobable, pero defiendo la honestidad arbitral", ha asegurado

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, niega que los pagos a Enríquez Negreira, ex vicepresidente del CTA, tuvieran como destino final influir en la competición con la compra de árbitros. El dirigente, en una entrevista concedida a 'El Chiringuito', no tiene ninguna duda sobre "la honestidad del colectivo arbitral" y, además, pidió respetar "la presunción de inocencia".

"Es algo que nos hemos encontrado, es una acción reprobable, en eso estamos todos de acuerdo, pero donde se tiene que explicar más allá de ruedas de prensa lo de entrevistas en la televisión, es delante del juez", explicó Rubiales, que añadía que "una rueda de prensa a estas alturas de la película no me parece interesante, hay que hablar ante un abogado y un juez".

Y es que el presidente de la RFEF está "convencido de la honestidad del colectivo arbitral, esto no traspasó ni llegó… porque este señor tenía las competencias que tenía, no participaba en el nombramiento de árbitros, no participaba en ascensos ni descensos...", aclaró. En ese sentido, insistió en que "no participaba en la denominación en ningún momento, el órgano que nombra a los árbitros está formado por un ex árbitro propuesto por el presidente de LaLiga, otro por la RFEF y otro de consenso".

Cuestionado por la razón por la que el Barça pagó a Negreira, Rubiales respondió que "es una cuestión que tendrán que responder ellos. Estoy convencido, yo he sido futbolista, que se pueden haber equivocado, pero no ha llegado a ese nivel".