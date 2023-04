Sánchez Llibre: "¿El 'caso Negreira'? No me ha extrañado nada"

El expresidente del Espanyol analizó las últimas informaciones del 'Caso Negreira' que afectan al Barça También aprovechó para defender a Chen: "Si bajásemos a Segunda, Chen no dejaría caer al Espanyol"

Dani Sánchez Llibre, expresidente del Espanyol durante 14 años, rompió una lanza a favor de Chen Yansheng, su sucesor en el cargo y en el que confía ciegamente a pesar de la delicada situación que atraviesa el club. "Si bajásemos a Segunda, que yo creo que no, Míster Chen no dejaría caer al club. Lo conozco bien y tengo tranquilidad absoluta", recalcó en el programa Llobregat Blanc i Blau.

A pesar de hablar de este hipotético escenario, Sánchez Llibre dejó claro que descender a Segunda no es una opción, ya que tendría consecuencias catastróficas. "No se puede bajar, no se debe bajar, porque el tortazo económico sería muy difícil. Pero lo más peligroso es no subir enseguida, porque la cosa se va hundiendo. Mira el Dépor, el Zaragoza, el Málaga o el Racing".

El expresidente aprovechó su intervención pública para mostrar su apoyo al actual entrenador. "Luis García es un hombre de carácter impresionante, pero no ha tenido suerte en estos cuatro partidos. Hay que confiar, rezar y a ver qué pasa. Ganando el domingo al Getafe las cosas cambian, dan un vuelco".