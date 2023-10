Roures: "Desgraciadamente, el caso Negreira morirá dentro de cuatro o cinco años"

El fundador de Mediapro ha considerado que las explicaciones del FC Barcelona al respecto "no se aguantan" Sin embargo, no cree que los pagos del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF acaben teniendo recorrido

En la misma entrevista en 'Catalunya Ràdio' en la que ha respondido a Sandro Rosell sobre las acusaciones de chantaje en el marco del caso de espionaje industrial, Jaume Roures se ha vuelto a 'mojar' sobre el caso Negreira. El fundador y administrador de Mediapro ha considerado que las explicaciones del FC Barcelona al respecto "no se aguantan", pero al mismo tiempo ha opinado que la ausencia de pruebas contra el club azulgrana provocará que el tema "muera por sí solo dentro de cuatro o cinco años".

"Todas las explicaciones que han dado el club, los presidentes y los expresidentes no se aguantan. Yo, que conocí mucho a Núñez, recuerdo el primer contrato que negocié con el Barça. El club quería que TV3 [donde trabajó entre 1984 y 2001] hiciera informe que explicara los errores arbitrales que le habían perjudicado. Esta fiebre de las sospechas, fundamentadas o no, sobre el poder de otros clubes o instituciones ha existido siempre", ha valorado Roures.

Por otro lado, el empresario ha catalogado como "inverosímil" la imputación del Barça por soborno. "Las nuevas acusaciones del juez Aguirre son inverosímiles. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer ruido, pero los árbitros no son funcionarios. Esto no se tendría que haber hecho y las explicaciones no son razonables. Nadie tiene pruebas de que los pagos sirvieran para influir en las actuaciones de los colegiados ni modificar resultados. Desgraciadamente, es un caso que morirá por sí solo dentro de, yo qué sé, cuatro o cinco años", ha lamentado.

Cuestionado por su relación con el presidente Joan Laporta, Roures ha explicado que no forma parte de su "entorno". "No somos amigos que van al cine o comparten vacaciones, tenemos una relación profesional", ha justificado. Ha reconocido que está ayudando al Barça con la palanca de Barça Studios "de la misma forma que lo hemos hecho en otras etapas".