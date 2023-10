Rosell rompe su silencio sobre el caso Negreira

Según el expresidente del Barça, es "alucinante" que se intenten manchar “los éxitos que conseguimos gracias a Messi, Iniesta, Xavi, Puyol y compañía con Pep y Tito en el banquillo" "No han encontrado ningún partido que ganamos injustamente y han buscado otra forma de acusarnos sin la necesidad de probar nada", ha dicho sobre la imputación por soborno

Sandro Rosell ha considerado que “se ha hecho una bola enorme” de los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira en la entrevista concedida a ‘Catalunya Ràdio’. El expresidente del club azulgrana ha catalogado como “alucinante” y “bestia” que se intenten manchar “los éxitos que conseguimos gracias a Messi, Iniesta, Xavi, Puyol y compañía con Pep y Tito en el banquillo”. “Se nos ha acusado de asesinato y no sabemos ni quién es el muerto, ni dónde está el cuerpo ni el arma que usamos”, ha opinado.

“Se ha hecho una bola enorme. Es alucinante. En el Barça salen cosas de este tipo cada tres o cuatro años, es algo histórico. Negreira hacía 100 informes por temporada, 50 para el primer equipo y 50 para el segundo. Si pagábamos 400.000 euros al año, sale a 4.000 por informe. Y no lo veo descabellado. Estos informes podían ahorrarnos penaltis, tarjetas en contra. Hay que relativizar el caso. Si os digo lo que cobra la persona que limpia las botas de los futbolistas, os escandalizaréis. Es un tema de pagar la confidencialidad”, ha justificado.

El exmáximo dirigente culé ha manifestado que “todos los equipos grandes necesitan informes arbitrales” porque “es importantísimo saber las manías y el comportamiento de todos los colegiados”. “De las cantidades de los pagos me enteré cuando salió todo en la prensa. En junta directiva aprobábamos pagos superiores a los 100.000 euros mensuales y este era inferior, de unos 40.000. No tengo ni idea de quién los firmaba. El Barça tiene centenares de proveedores”, ha revelado.

Acusación sin pruebas

Sobre el cargo de Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, Rosell ha valorado que “no había ningún problema de compatibilidad”, pues “este señor no tenía ninguna influencia en las actuaciones ni las designaciones arbitrales”. Según su punto de vista, “no han encontrado ningún partido que ganamos injustamente y han buscado otra forma de acusarnos sin la necesidad de probar nada”. “Me gustaría que me enseñaran un partido en el que un árbitro nos ayudó. Hemos perdido Ligas por errores arbitrales. Las estadísticas lo demuestran”, ha añadido.

Por último, Sandro ha destapado que Josep Maria Bartomeu propuso un comunicado conjunto de todos los presidentes del Barcelona sobre el ‘caso Negreira’ y que si no se realizó no fue por su culpa. “No he hablado con Joan Laporta sobre el caso Negreira. Cada uno defiende sus intereses, aunque son comunes y nuestros abogados están en contacto. El presidente Bartomeu propuso una respuesta conjunta, pero alguna parte implicada no quiso. Yo estaba a favor. Se ha hecho una bola de una cosa muy simple. Negreira nos hacía unos informes y nosotros le pagábamos. No tenía influencia ni designaba árbitros”, ha finalizado.