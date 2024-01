Roberto Pescador: "El Barça va a sufrir en el Reina Sofía"

Roberto Pescador, presidente del Unionistas de Salamanca, ha concedido una entrevista a la Agencia EFE en la que analiza la visita del Barça el próximo jueves a Salamanca para disputar los octavos de final de la Copa del Rey. El dirigente sueña con dar la campanada y está convencido de que su equipo dará mucha guerra al equipo que entrena Xavi Hernández, a quien, asegura, se lo van a poner muy difícil.

"Ya lo dije el primer día cuando nos tocó, a quien estaba ahí en el sorteo, que el Barcelona va a sufrir en el Reina Sofía porque en el Reina Sofía sufre todo el mundo. Obviamente el Barcelona es favorito porque es el Barcelona y decir lo contrario sería ridículo, pero ¿por qué no? Peores cosas se han visto y en el Reina se igualan mucho las cosas", avisa Pescador, que recuerda que "no es la primera vez que nos enfrentamos a un gran rival, ya tuvimos al Real Madrid hace cuatro años".

Roberto Pescador, presidente de Unionistas de Salamanca / RFEF

Eso sí, reconoce que "esta vez estamos mucho más preparados, el club es mucho más maduro y creo que para nosotros es una oportunidad de mostrar al mundo del fútbol español lo que se puede hacer con un modelo de gestión como el que tenemos". Desde que el sorteo emparejó a ambos equipos, el máximo dirigente de Unionistas no ha tenido ni un día de respiro: "Mucho trabajo, hasta arriba de cosas, de peticiones, de solicitudes, de además organizar muchísimas cosas con muchos estamentos".

Muchísimo trabajo para la previa del partido

Y es que la entidad que preside ha tenido que "variar mucho. Nuestro estadio es un campo coqueto, pequeño... pero es cierto que realmente le faltan muchas cosas, tiene algunas deficiencias y cosas que a lo mejor en el primer momento no hacían falta y ahora sí". Pese a ello, Pescador quiere "mostrar que es un club que no tiene deudas, que tiene una categoría en la que la mayoría de los clubes está con deudas, con presupuestos mucho más altos que nosotros, pero realmente siempre ya dando pérdidas y donde los aficionados no tienen el control de lo que pasa con su club".

La cola para comparar una entrada del Unionistas - Barça de la Copa / @UnionistasCF

De hecho, el dirigente asegura que, al contrario de lo que suele ocurrir con este tipo de partidos, la visita del Barça "a nosotros, por suerte o por gestión, no nos salva la temporada. Simplemente nos ayuda, nos puede ayudar muchísimo en intentar dar un paso más en este camino. Por tanto, al final también es una situación en la que nosotros no lo vemos tanto como una situación para hacer dinero, sino una situación para mostrar Unionistas al mundo".