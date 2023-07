Riqui Puig: “En el Barça no me dieron los minutos que necesitaba para sentirme futbolista”

"Los Ángeles es una ciudad increíble y tenemos un equipo muy bueno en el que me siento importante", ha declarado el de Matadepera El centrocampista catalán, ahora mismo, no piensa en regresar al Barcelona, el club "de mi vida"

Riqui Puig atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó a la Major League Soccer hace aproximadamente un año. El canterano del FC Barcelona está brillando con la camiseta de Los Angeles Galaxy, que encadena seis partidos sin conocer la derrota. El centrocampista catalán ha marcado dos goles y ha repartido una asistencia en los últimos dos encuentros que ha disputado y ha sido elegido para el All-Star de la MLS, equipo que el próximo 20 de julio se enfrentará al Arsenal.

Riqui ha sido preguntado por la posibilidad de regresar en algún momento de su carrera al Barça. Con su respuesta, el de Matadepera ha dejado muy claro que no es una opción que ahora mismo pase por su cabeza. “Es el club de mi vida, pero en el Barça no me dieron los minutos que necesitaba para sentirme futbolista. Los Ángeles es una ciudad increíble y tenemos un equipo muy bueno en el que me siento importante”, ha reflexionado el centrocampista, que ya acumula 35 compromisos con la camiseta del conjunto estadounidense.

Con el primer equipo del FC Barcelona, Riqui Puig disputó un total de 57 partidos. Marcó dos goles y realizó tres asistencias. Debutó con Ernesto Valverde, pero ni con el ‘Txingurri’ ni con Quique Setién, Ronald Koeman y Xavi Hernández, sus sucesores en el banquillo azulgrana, logró tener continuidad en el Camp Nou. En Estados Unidos ha encontrado la regularidad y está aprovechando las oportunidades para mostrar su mejor versión.