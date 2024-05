¿Renunciará Xavi a su año de contrato? "No habrá problemas"

En la rueda de prensa previa a su último partido como entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández zanjó el debate sobre si tiene la intención o no de cobrar el año de contrato que le quedaba. El egarense, pese a ser cesado pocas semanas después de ser ratificado públicamente, no dejó ni acabar la cuestión para dejar claro que "no habrá ningún problema".

"No habrá problema. Lo que dije, así será. ¿Qué dije? Sois periodistas, no lo repetiré", ha sido la respuesta íntegra de Xavi al respecto. En todas sus comparecencias, el míster catalán ha insistido en cuantiosas ocasiones en que es un "hombre de club" y que "nunca" será un problema para la entidad.

"Me voy agradecido con el presidente, los directores deportivos... No he tenido ningún problema con los dirigentes. Soy un hombre de consenso, de club y me he adaptado a todas las adversidades", finalizó al respecto. Veremos si Xavi renuncia íntegramente al dinero que le quedaba por cobrar o existe algún tipo de negociación para ser indemnizado.

Lo que sí que es evidente es que, como ha dicho mil y una veces, el de Terrassa no será un problema para el club de su vida. Muy elegante el egarense pese a las formas con las que ha sido despedido.