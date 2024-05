Mourinho, mano dura para un Chelsea perdido

Con Mauricio Pochettino fulminado, el Chelsea necesita una reconstrucción en toda regla. En los últimos años, tras superar el 'bache' de la sanción sin fichar durante dos ventanas del mercado de fichajes en el curso 2019/20, los 'Blues' han despilfarrado una barbaridad de millones de euros. Sin embargo, más allá de la nefasta gestión, la peor noticia de todas en Stamford Bridge es que se ha perdido por completo el respeto por el entrenador.

El Chelsea ha pasado de pelear por títulos a pelearse por lanzar un penalti. Y eso también es responsabilidad del argentino. Sus jugadores, el pasado mes de abril, protagonizaron una escena bochornosa en Stamford Bridge ante el Everton (6-0). Madueke y Jackson se pelearon con Palmer, habitual lanzador de penaltis del equipo, para asumir una pena máxima con 5-0 en el marcador. Después, Pochettino mostró su incredulidad en rueda de prensa.

Para recuperar el respeto y el rumbo, el Chelsea podría optar por José Mourinho, según las casas de apuestas. Un perfil experimentado, con mano de hierro, y que conoce muy bien el club. El Chelsea 'salvó' una temporada ridícula colándose en puestos de Conference League (sexta plaza) con 63 puntos en 38 jornadas. Unos resultados muy pobres para un equipo que debe aspirar a mucho más, y que no puede permitirse otra temporada igual.

EL CONTEXTO FAVORECE A MOURINHO

Más allá de mejorar la propuesta futbolística, necesidad evidente en Londres, el Chelsea necesita que todo el vestuario confíe y respete a su entrenador. Aunque varios medios británicos señalan que Kieran McKenna, entrenador del atractivo Ipswich Town, es el gran favorito para tomar el banquillo en Stamford Bridge, la candidatura del luso, sin equipo tras salir de la Roma, ha ganado mucho peso por el contexto del cuadro 'Blue'.

Mourinho, en su etapa en la Roma / EFE

Caerá mejor o peor, pero nadie puede discutir que José Mourinho es uno de los entrenadores más especiales de la historia del fútbol, con una personalidad arrolladora. Elegido mejor entrenador del mundo en cuatro ocasiones con cuatro equipos distintos, Oporto (2004), Chelsea (2004), Inter de Milán (2009) y Real Madrid (2011), el portugués, además de ganar muchos trofeos nacionales tanto en Inglaterra, Italia, España o Portugal, ha levantado dos Champions League (Oporto en 2003 e Inter de Milán en 2010), dos Europa League (Oporto 2003 y Manchester United 2017) y una Conference League (Roma 2022).

LEYENDA EN EL CHELSEA

Una carrera brillante que se caracteriza por su fútbol; pragmático y competitivo, y su carácter; fuerte, autoritario y sin problemas para hacerse respetar. En el Chelsea lo conocen muy bien tras dos etapas (2004-2007 y 2013-2015) en las que ganó tres veces la Premier League (2004-05, 2005-06 y 2014-15), una FA Cup (2006-07), tres veces la Carabao Cup (2004-05, 2006-07y 2014-15) y una Community Shield (2005-06).

Cesc Fàbregas conversa con José Mourinho en el Chelsea / EFE

A priori, la figura de 'The Special One' no encaja con el perfil de técnico que se busca en Stamford Bridge: un entrenador joven y con proyección con el objetivo de formar un proyecto 'a lo Xabi Alonso', como explican en Inglaterra. En este sentido, el portugués no tendría que estar ni en la lista de Todd Boehly. Sin embargo, las casas de apuestas le consideran una opción más que real para asumir uno de los banquillos más 'calientes' de Europa. ¿Volverá a casa a poner orden?