Así se desencadenó el cese de Xavi

Todo se desencadenó de forma rápida. Con un mensaje de Xavi a Laporta en el que le dijo algo así como "¿qué esta pasando?". El técnico de Terrassa, que no es tonto, se lo hacía durante las ruedas de prensa previas con el objetivo de no echar más leña al fuego del lío que tiene montado el club alrededor del banquillo: "Sigo con la misma ilusión y a mí nadie me ha dicho nada", comentó. No podía hacer nada que no fuera eso si no quería incendiar de forma definitiva la entidad.

Por eso, y ante la reunión entre Deco y Bojan con Pini Zahavi y Flick avanzada por SPORT en Londres, decidió dar un paso al frente para evitar que las especulaciones crecieran antes del último encuentro de Liga en Sevilla. Laporta respondió algo así como "luego hablamos". A partir de ahí se desencadenó todo. Reunión de la comisión deportiva en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, instalaciones a las que fueron fueron llegando todos sus miembros de forma escalonada. Los primeros fueron Yuste y Laporta.

El Barcelona comunica a Xavi que no seguirá la próxima temporada / EFE

Cuando Xavi, después del entrenamiento, y Laporta se vieron cara a cara, el presidente le dijo que estaba fuera, a lo que el técnico le respondió que no estaba de acuerdo, aunque nada podía hacer. Lo que alegó el club en boca de su máximo dirigente fue, pasada la una del mediodía, que los planes del entrenador no coincidían con los planes del club. En eso todas las partes están de acuerdo. Por un lado, desde presidencia y dirección deportiva tienen la intención de controlar lo relativo a fichajes y salidas sin tener en cuenta la opinión del banquillo. Por el otro, se considera que sin tener voz ni voto en la confección de la plantilla no se puede trabajar con normalidad.

La salida de Laporta de la Ciudad Deportiva / SPORT.es

Desde el entorno de Xavi se asegura que su adiós no tiene nada que ver, de hecho, con la rueda de prensa previa a viajar a Almería en la que expresa con total sinceridad la situación del club. En ese sentido, comentan que el problema está en el control de la planificación deportiva. Este año ya han tenido prácticamente nula voz ni voto en lo que se refiere a la matería de fichajes. Ahí están las operaciones realizadas.

Discrepancia en las bajas

Sin embargo, también existe una discrepancia en lo que a las bajas se refiere. Xavi no quiere a Lewandowski y esta es una información que todas las partes confirman. En cambio, desde el club aseguran que tampoco quiere a Araujo ni Joao Félix, algo, sobre todo en el primer caso, que niegan desde en entorno del entrenador. De hecho, la relación entre Xavi y el uruguayo es tan buena que sus charlas han sido habituales y su postura era absolutamente reacia a que saliera. Sí ha habido diferencias de opiniones en lo que a las salidas se refiere, algo que habría acabado derivando en una crisis que ha desencadenado su salida del Barça. Esa es la postura oficial.

Deco estaría muy de acuerdo, según explican desde su propia dirección deportiva, en muchas de las posturas mostradas por Xavi a lo largo de la temporada y también en este final algo convulso. El problema es que quien manda es Joan Laporta y su séquito, así que no había nada que hacer porque es el máximo dirigente quien dirige el club. A Xavi le comunicaron que la próxima temporada no será el entrenador del Barça y poco más. De todo lo referido al contrato, indemnizaciones y variedades varias no se habló nada.