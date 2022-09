Renovar a Balde, objetivo a medio plazo

El Barça quiere mejorar las condiciones del lateral, pero lo hará con calma Tiene contrato hasta el 2024 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

Alejandro Balde es una de las grandes sorpresas de este inicio de curso en el Barça. Con solo 18 años, su excelente pretemporada convenció a Xavi, hasta el punto de que el de Terrassa le ha dado la titularidad en el lateral izquierdo en cinco de los seis partidos de Liga disputados. Solo se perdió el primero, ante el Rayo. Tras aquel encuentro, Xavi decidió un cambio de guardia y que Balde dejase en el banquillo a Jordi Alba.

Internacional sub-21 con la selección española, consideran en el club que el jugador de origen dominicano es un valor de futuro y, por ello, desean revisar su contrato, aunque lo harán sin prisas y marcando el club los tempos. Balde renovó su contrato hace poco más de un año, firmando un nuevo acuerdo hasta el 30 de junio del 2024, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Hasta el club llegó el pasado verano alguna oferta importante por el lateral procedente de Inglaterra, pero no llegó a concretarse nada. También porque en el Barça no querían desprenderse de él.

Han habido ya contactos entre el club y el representante del jugador, Jorge Mendes, aunque no se ha profundizado en la renovación de Balde. Ambas partes saben que no habrá problema alguno y se han citado para más adelante. El Barça sabe que el defensa está blindado con la cláusula de 500 millones que tiene y prefiere esperar para empezar las reuniones ya con cantidades sobre la mesa. Eso sí, le gustaría llegar a un acuerdo meses antes de que finalice la presente temporada, pues no quiere que el jugador empiece el siguiente curso sabiendo que acaba contrato el 30 de junio.

LA COMPETENCIA

Balde solo piensa en continuar en el Barça ahora que ha logrado hacerse con una plaza en el primer equipo a pesar de tener una competencia dura en Jordi Alba y Marcos Alonso, dos jugadores con un futuro incierto. El primero acaba contrato en el 2024, pero el club desearía resolver antes ese compromiso. Por el sueldo del jugador y porque ha perdido protagonismo. Marcos Alonso es un jugador que gusta a Xavi. Fichado al límite del cierre de mercado, acaba contrato el 30 de junio, aunque tiene una opción para que ese compromiso sea ampliado, opción que se hará efectiva si no pasa nada.