La reflexión de Eder Sarabia sobre el proyecto de Xavi en el Barça

Eder Sarabia, actual técnico del FC Andorra, atendió a SPORT en el país de los Pirineos para, entre otras cosas, valorar también la actualidad azulgrana El exsegundo entrenador de Quique Setién en el Barça hizo una interesante reflexión sobre el proyecto de Xavi Hernández y explicó la 'clave del éxito'

Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra y exsegundo técnico de Quique Setién en el FC Barcelona, recibió a SPORT en el país de los Pirineos para hablar de su proyecto de vida allí, la actualidad del club y también para comentar la situación actual del equipo azulgrana. Por su experiencia, el técnico conoce bien la dificultad del banquillo del Camp Nou y entiende por lo que está pasando el conjunto de Xavi Hernández, también las críticas, pero asegura que "volverán a recuperar el nivel".

Al ser preguntado por ello, aunque confesó que no ha podido ver los últimos encuentros, ya que sus labores como padre primerizo le dejan poco tiempo para ver cosas que no sean de LaLiga Hypermotion, explicó que: "Son procesos de la propia temporada que además han coincidido con algunas lesiones de algunos jugadores importantes. A todos les cuesta ganar".

Las críticas en el juego

Él, que también busca incansablemente esa brillantez en el juego de los suyos, comentó que había escuchado ciertas críticas, pero que tenía claro que: "Xavi seguro está tocando por ahí teclas para intentar mejorar. Estoy convencido de que el Barça volverá a recuperar el nivel de juego, volverá a ganar muchos partidos y evidentemente va a estar ahí hasta el final."

Xavi Hernández, en el Barça-Alavés | Javier Ferrándiz

La confianza en el proyecto de Xavi

Para Sarabia, no hay ninguna duda de que Xavi es quien tiene que guiar a este Barça, y nos lo explicaba así: "Si tú confías en este entrenador, lo has firmado porque sabes que es la persona que ha mamado esta manera de jugar, que lo entiende perfectamente, que la mayoría de la afición le quiere, que entiende lo que necesita el equipo... Las cosas no pueden ser ya. Porque hayas bajado un poco el nivel, no tiene ningún sentido pensar en un cambio".

La clave del éxito: Entrenadores jefes

A partir de esta explicación sobre el técnico azulgrana, continuó ejemplificándolo con varios casos "Los proyectos más exitosos en los últimos años son los que los jugadores saben que los entrenadores son los jefes, los máximos responsables. En el Atlético Madrid saben que Simeone es el capo y el jugador en el Manchester City sabe que Guardiola es el capo. En el Liverpool saben que Klopp también lo es y esto es lo fundamental para que las cosas funcionen".

Klopp-Guardiola, algo más que un duelo | EFE

"No puede ser un entrenador para ocho jornadas"

Recientemente, equipos como el Espanyol (Luis García) o el Villarreal (Setién y Pacheta), han cambiado de entrenadores, algo que sorprende a Sarabia: "No sé hasta qué punto el proyecto con Luis García se asemeja ahora al de Ramis, con todos mis respetos. No puede ser un entrenador para ocho jornadas o un entrenador que si pierde tres partidos está fuera. Si a principio de temporada has decidido un camino, una línea, pues la tienes que respetar. Lo más importante es tener claro el camino".