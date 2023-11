Eder Sarabia: "El Andorra es un proyecto de vida"

Eder Sarabia recibió a SPORT en Andorra para hablar sobre el equipo, el club, Gerard Piqué, el país y su vida allí El técnico del FC Andorra, entre muchas otras cosas, se sinceró acerca de la situación del equipo y el momento "tan feliz" que está pasando a nivel personal

Inmersos en un paisaje espectacular, rodeados por preciosas montañas y en un ambiente único, Eder Sarabia recibió a SPORT en el campo de entrenamiento del FC Andorra para hablar sobre la actualidad del equipo en LaLiga Hypermotion, el crecimiento del club, la implicación de Piqué, la 'presión' que todo ello conlleva y sus sueños. Además de sincerarse sobre su situación personal y el "proyecto de vida" que ha creado en el país.

Eder, que recientemente ha sido padre de una niña andorrana, Mikaela, nos contó que "cuando llegué no pensé que sería tan feliz, aunque enseguida me di cuenta de que podría ser mi sitio. Por el lugar, por la gente que está detrás, por la posibilidad de crecer... cada vez lo siento más mío. Soy muy feliz. Es un proyecto de vida también en lo extradeportivo".

Nos confesaba que el ser padre le ha cambiado la vida, ya que ahora sus prioridades son diferentes y "pierde muchas horas solo contemplando a su hija", algo que le ayuda a "relativizar las cosas de lo profesional". Aunque solo pasando un rato con él te das cuenta de las horas que le dedica, la pasión que le pone a todo y como se ilusiona al hablar del método de juego y como se lo intenta transmitir a sus jugadores.

Eder Sarabia da instrucciones en un partido del Andorra. | LALIGA

El buen juego como método

En su segundo curso en la división de plata del fútbol Español, los resultados no acaban de acompañar, aunque nos explica que: "Las dos primeras victorias nos llegaron sin ser un equipo sólido y esto nos despistó. Ahora sí siento que el equipo está en ese momento que entiende mucho mejor las cosas. Somos capaces de minimizar a los rivales". Un par de semanas atrás consiguieron una importante victoria ante el Levante (2-0), uno de los equipos de la parte alta, jugando a un gran nivel y asimilando las consignas que trata de inculcarles para ser superiores con balón.

Pese a ello, han perdido los dos siguientes, algo que le ha dejado sensaciones muy dispares. Nos explicaba que es muy exigente cuando las cosas no le gustan, como pasó tras la derrota ante el Eldense en casa (1-3), pero que intenta reforzar mucho cuando las cosas están funcionando. Y así es como valoraba el juego de los suyos tras el partido en Ferrol: "Está todo mucho más claro y vamos por buen camino. Si tenemos que perder que sea así, porque jugando de esta manera vamos bien".

Acción del partido entre el FC Andorra y el Levante | @fcandorra

"En segunda cualquiera puede ganar a cualquiera"

Hablando sobre la dificultad de la segunda división, siempre igualadísima, la definía de la siguiente manera: "Cualquiera puede ganar a cualquiera. Son 42 jornadas y esa exigencia mental es la que normalmente hace que los equipos seamos un poco más irregulares. Lo importante es saber pasar esos malos momentos, que siempre los hay. Es importante saber enfocarnos y tener claro el camino. El año pasado nos pasó. Perdimos cinco partidos seguidos, pero teníamos claro que estábamos bien. Eso nos permitió acabar tan bien".

La confianza de Piqué y el equipo directivo

Gerard Piqué, máximo accionista del club, en una entrevista para Rac1 y hablando sobre la confianza en Xavi Hernández, confirmó que también la tiene en Eder, algo que el mismo técnico afirmó que siente: "De por sí, tengo confianza en mí y también soy el que intenta dar claridad. He transmitido cuando las cosas no estaban bien y ellos confían plenamente en lo que estamos haciendo".

Es más, Jaume Nogués, director deportivo del club, en el acto de presentación del equipo Genuin confirmó que: "Su continuidad está asegurada y no se ha puesto en cuestión. Sólo hemos hablado con él para saber que se puede mejorar".

Eder Sarabia explica la ambición de Piqué con el Andorra y el hecho de estar más en el foco / | sport

Siguiendo esa línea, el entrenador nos comentaba que la implicación por parte del exfutbolista azulgrana y el equipo directivo es total: "Él junto con los jefes y los socios están en comunicación constante, están en todo, ven siempre los partidos, quieren saber lo que pasa dentro y ayudar en todo lo que se pueda. Ahora con el tema del campo también estamos metidos con este tema. Somos pocos pero están muy cerca y este vínculo y que todos sepan cuál es su lugar, creo que es una de las claves del éxito".

¿Y todo lo mencionado conlleva presión 'extra'?

Por sus respectivos pasados, inevitablemente el foco mediático es más grande, pero... ¿La presión también? Esto nos respondía: "Estando Gerard detrás la ambición y las ganas o tentación de correr las podemos tener. Puede ser que las cosas siempre se midan de otra manera, la exigencia o la crítica, pero es algo que sabemos manejar y no nos afecta".

Imagen del Estadio Nacional de Andorra | Sport.es

El sueño de la Champions con el Andorra

Aunque todavía es muy lejano, ya para finalizar le preguntamos a Eder por el sueño de la Champions. El técnico, en un ejercicio de ambición nos dijo que: "Gerard ya dijo en su día que quería que sonara el himno de la Champions en Andorra. Soy una persona también muy ambiciosa. Confío mucho en mí y siempre me ha pasado en todos los sitios en los que he estado. Salí campeón con el juvenil del Villarreal. Hemos metido muchos equipos arriba y el Betis en Europa. Confío mucho en eso. Antes era muy impaciente, pero ahora he aprendido a disfrutar del día a día. No me pongo esas metas aunque las tengo ahí".

"Acabamos de llegar"

Y eso concuerda con la reflexión que hizo sobre el Andorra FC: "Sabemos de las dificultades de esto. Al final como quien dice acabamos de llegar. Jugamos en Ferrol, ante 8 mil personas, y miras los 10 de arriba en la tabla y prácticamente son todo equipos de primera división. Es bueno tener esta perspectiva".