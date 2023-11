Samper: "Me hubiera gustado tener la figura de Bojan en el Barça; Todo te viene de golpe"

Sergi Samper, quien firmó por el FC Andorra tras 4 años y medio en Vissel Kobe Japonés, atendió a SPORT para contarnos su nueva vida en el equipo tricolor El exjugador azulgrana, que conoce como nadie la cantera tras estar 18 años vinculado al club, habló también sobre esta nueva hornada de talento con el que cuenta Xavi

Sergi Samper, tras pasar 4 años y medio jugando en el Vissel Kobe japonés, este verano firmó por el FC Andorra. Precisamente, en el campo de entrenamiento del club en el que se siente como en casa, atendió a SPORT para explicarnos su regreso, lo que significa jugar en el equipo de su excompañero Gerard Piqué, la aventura en el país del sol naciente y también para comentar la actualidad azulgrana, que está marcada por la irrupción de muchos talentos de La Masia.

Vinculado durante 18 años al FC Barcelona y llegando a pasar así por todas las categorías, Samper es una voz más que autorizada para hablar de la cantera y del club del que ha formado parte toda su vida. De hecho, nos explicaba que "no dudé" en rechazar a equipos como el Arsenal: "Si te reunías con Wenger lo normal era irse, pero yo tenía claro que me quería quedar. Todos los jóvenes quieren triunfar en el Barça. Bueno y en mi caso, es que era muy culé. Pude cumplir el sueño de jugar en el primer equipo". De la generación del 95, se formó junto a Bellerín, Keita Balde y Grimaldo, entre otros, de los que nos confiesa que "Guardamos una buena amistad y siempre estoy pendiente de ellos".

Años más tarde y con la experiencia de haber disputado más de cuatro temporadas en Japón, donde compartió vestuario con el recientemente nombrado coordinador de fútbol del Barça, Bojan Krkic, valoró su nueva función en el club en la que dará apoyo a los canteranos que suben, algo que no tenían en esa época: "Lo conozco muy bien y lo va a hacer espectacular".

Sergi Samper ha pasado por todas las categorías inferiores del Barça | Sport.es

Además, al ser preguntado por si hubiera agradecido un cargo similar, afirmó que: "Me hubiera gustado poder tener esa figura que te diera consejos, porque es verdad que te viene todo muy de golpe. Eres muy joven, debutas con el primer equipo y bueno, es fácil equivocarse de camino a veces".

"Realmente los admiro mucho"

Se estrenó oficialmente con el primer equipo azulgrana con solo 19 años, en Champions y compartiendo titularidad con Xavi Hernández, algo que en la época era poco habitual, como también lo es ahora, por ejemplo, la irrupción de Lamine Yamal con 16: "Son muy jóvenes, están jugando con mucha personalidad y lo demuestran día tras día. Realmente los admiro mucho". Al pedirle un consejo para ellos, Samper fue muy claro: "Que no pierdan ese desparpajo, porque cuando empiezan las dudas, las críticas, que ellos sigan su camino, que el Barça mueve muchas cosas y van a pasar momentos de todo".

Sergi Samper explica por qué fichó por el Andorra y cómo ve el proyecto a corto y largo plazo / | MAITE JIMÉNEZ

Andorra, la vuelta a casa y la superación de la lesión

Encantado con su regreso a 'casa' y entusiasmado con el proyecto del Andorra, nos explica que al regresar de Japón "Era lo que más le encajaba, cerca de la familia y muy ilusionante. Estaba Gerard Piqué entre medio y encima el estilo de juego del Eder Sarabia encajaba mucho. Era todo perfecto y creo que ha sido una gran opción". En un inicio empezó entrenando sin compromiso, pero nos confesó que "rápidamente dije que me quería quedar. A mí me gustaría crecer de la mano del club".

"No me pensaba encontrarme tan bien ahora", explica una vez ha conseguido dejar atrás la dura lesión que sufrió la temporada pasada. Esto le permite ser clave en el esquema de Sarabia para buscar dar la vuelta a la situación en LaLiga Hypermotion: "Soy positivo. Es verdad que nos está costando mucho, sobre todo fuera de casa, sumar puntos. Las sensaciones cada vez son mejores, aunque es verdad que los resultados queremos mejorarlos y bueno, estamos en ello".

Sergi Samper explica cómo fue su etapa en Japón y la importancia de Andrés Iniesta para su llegada al Vissel Kobe / | MAITE JIMÉNEZ

La aventura japonesa y la importancia de Andrés Iniesta

Aunque está muy contento de formar parte del Andorra, cerca de los suyos, explica que "Realmente he sido muy feliz en Japón, me llevo mucho cariño de mucha gente. Me recibieron espectacular, de hecho me hicieron una presentación en Tokio cuando nuestra ciudad era era Kobe. Había muchísima prensa y bueno, en los partidos también venía mucha gente. Y la despedida también fue espectacular. Esto me lo llevo para siempre".

De todos modos, también contó que: "Es verdad que estás muy lejos de casa, encima ha habido la pandemia de por medio y bueno, no podía ver a la familia. Han sido unos años también difíciles en ese sentido". Pero a su vez, explicó que Andrés Iniesta fue muy importante para él, tanto para fichar como en su día a día allí: "Él sabía que había tenido una lesión grave y me dice que ahí voy a volver a disfrutar del fútbol, que vamos a volver a jugar juntos y que la propuesta futbolística era muy buena. Fue el primero que me llamó para convencerme de irme y al final en dos días estaba volando para Japón".

Además, allí se encontró con un núcleo de exjugadores azulgranas, como son el mismo jugador de Fuentealbilla, David Villa, Vermaelen y Bojan, algo que le ayudó para que la experiencia fuera completa, para formarse y poder regresar al cabo de los años con el nuevo proyecto del Andorra.