Raphinha se reincorpora a los entrenamientos

El brasileño, que no se entrenó el jueves por fatiga muscular, ya prepara el partido ante el Girona con sus compañeros Christensen, que está a punto de ser padre por segunda vez, sigue sin ejercitarse con el grupo con permiso del club

El Barça ha seguido esta mañana preparando el partido que disputará el domingo contra el Girona en el Olímpic Lluís Companys. Lo ha hecho con las bajas por lesión de Gavi, que ya ha empezado su recuperación en la Ciutat Esportiva, Iñigo Martínez, con una lesión en el bíceps femoral, y Ter Stegen, operado ayer en Burdeos para solucionar el dolor que tenía en la espalda.

La sesión ha supuesto el retorno a los entrenamientos de Raphinha, que el jueves no se había entrenado con sus compañeros por fatiga muscular. Ha seguido ausente Andreas Christensen, que ya no estuvo en la sesión del jueves con permiso del club por estar a punto de ser padre por segunda vez. Su concurso ante el Girona no debería correr peligro.

Se ha entrenado también sin problemas Ronald Araujo, que se lastimó un hueso de la cara en una acción fortuita con Marcos Llorente en el partido contra el Atlético de Madrid. El uruguayo se ejercita con una máscara protectora y jugará con ella contra el Girona, en una muestra más del compromiso que tiene con el club.

Para el partido ante el Girona de Míchel, Xavi debería tener disponibles a dieciocho jugadores del primer equipo, aunque no es segura la presencia de Marcos Alonso, que sigue trabajando para superar las molestias en la espalda que le dejaron fuera del partido contra el Atlético de Madrid y que todavía le hacer ser duda para este domingo, y que tanto Fermín como Lamine Yamal forman parte de la primera plantilla aunque jueguen con ficha del filial.

El filial

Para completar la convocatoria, Xavi deberá llamar a algún futbolista del equipo de Rafa Márquez. El central Pau Cubarsí, que gusta mucho al cuerpo técnico y a quien en el club auguran un gran futuro, ha vuelto a entrenarse hoy con el primer equipo y tiene todos los números para estar en ella debido a la baja de Iñigo Martínez. También se han entrenado hoy: Astralaga, Aleix Garrido, Alarcón, Mikayil Faye, Jaume Cuéllar, Gerard Martín y Héctor Fort.