El Barça mantiene abierta la opción Ndidi para reforzar el pivote

El jugador del Leicester acaba contrato y su nombre está encima de la mesa Hay mucha competencia, pero el Barça se posicionó bien en el pasado

El Barça va a acudir al mercado de verano para fichar a un mediocentro de nivel. La vía que gana más enteros es la de reforzarse con un futbolista de músculo y buen posicionamiento que pueda jugar por delante de la defensa y quite trabajo a los futbolistas más técnicos. Hay varios nombres encima de la mesa y el club blaugrana mantiene abierta la opción de Wilfred Ndidi, futbolista del Leicester que acaba contrato a finales de temporada y no renovará. Hay mucha competencia por el internacional nigeriano, pero el Barça ya le quiso en el pasado y están bien posicionados.

El club blaugrana trabaja ya teniendo claro que no habrá demasiado dinero para invertir, por lo que es bastante improbable que se pueda optar a un primera espada para la posición. Los nombres de Zubimendi o Kimmich están absolutamente descartados porque el Barça no puede pagar las cifras de tasación de estos futbolistas y en el caso del alemán tampoco inscribir su ficha. Es por ello, que el área deportiva maneja una buena lista de futbolistas asequibles y Ndidi está marcado en rojo por las prestaciones que ha dado en la Premier.

Ndidi estuvo en el radar del Barça hace dos temporadas, pero su tasación superaba los 60 millones de euros y no hubo forma de firmarle. El jugador es titular indiscutible en el Leicester, equipo que descendió al Championship, y por ahora no ha renovado aunque no se descarta nada. El Leicester está liderando la tabla y lo más probable es que ascienda y están intentando reternerle sí o sí en el caso de regresar a la Premier.

Hay varios equipos que están tanteando su incorporación del futbolista y la Juventus ha avanzado en las negociaciones pero todavía no hay nada decidido. El Sevilla también ha preguntado y los equipos más potentes de la Premier también le quieren en cartera, pero el futbolista podría priorizar salir de Inglaterra. Dentro de tres semanas ya podrá negociar libremente su futuro.