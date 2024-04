Márquez no necesita convencer a Laporta y Deco

Joan Laporta junto a Rafa Márquez tras la victoria del Barça Atlètic por 0-2 al Cornellà / FCB

Rafa Márquez ha ganado muchos enteros para ser el próximo entrenador del FC Barcelona si Xavi Hernández, como así parece, se mantiene en sus trece y deja el banquillo azulgrana a final de temporada.

El mexicano se siente preparado para dar el salto y así lo creen también en el club. No hay grandes dudas para Joan Laporta ni para Deco. El presidente y el director deportivo son sus grandes valedores, con lo que no habría mucho más que hablar. Y para colmo, no nos engañemos, es la opción low-cost que, en épocas de penurias económicas, se agradece.

Otra cosa es cómo lo vean los aficionados. Y aquí sí que Márquez debe ganar el debate de la opinión pública. A tenor de encuestas que van saliendo y comentarios que se van leyendo y escuchando, no lo tiene fácil.

¿Qué juega en contra de Márquez? Principalmente su inexperiencia. No debería ser así cuando en el Barça hemos tenido el caso de Pep Guardiola, el técnico más exitoso de la historia del Barça, cuyo currículum técnico cuando tomó las riendas del primer equipo azulgrana se limitaba a un año con el filial en Tercera División.

Laporta arriesgó con Pep y ganó. Como antes había hecho con Frank Rijkaard, también un nobel de los banquillos de élite en aquel momento.

Pero el Barça viene de Xavi, un entrenador al que se le ha acusado precisamente de su poco bagaje en los banquillos (Al-Sadd de Catar) antes de conducir el transatlántico azulgrana. Y al aficionado en general le gusta encontrarse con cosas distintas a las que ya ha tenido. Ahora parece que apetece más un técnico con mano de hierro y acento alemán, que sepa controlar desde el primer día los egos del vestuario.

Y esto, claro, puede ser un hándicap para Márquez. Tampoco ayudó su precipitación con el anuncio de Xavi todavía 'en caliente' o su promoción de casas de apuestas hasta que se lo hicieron ver.

Por todo esto es tan importante lo que pueda hacer Rafa Márquez con el Barça Atlètic desde ahora y hasta final de temporada. Quizás no sean suficientes sus 242 partidos con la camiseta del FC Barcelona, sus mandamientos técnicos y tácticos que tanto ADN azulgrana desprenden, su confianza en los canteranos, su capacidad para llevar vestuarios sin necesidad de aspavientos... quizás lo que realmente va a necesitar es llevar a lo más alto al filial, clasificarlo primero para play-off y si puede ser, ascenderlo de categoría. Porque al final, el fútbol son resultados.