Con la mente puesta 100% en el partido de Ligue 1 con el Clermont. Luis Enrique no quiere la más mínima distracción entre sus jugadores respecto a la eliminatoria de Champions contra el Barça que arranca el próximo miércoles en el Parque de los Príncipes. El técnico asturiano ha atendido a los medios de comunicación en la previa de ese encuentro de la Jornada 28 del campeonato doméstico francés.

En ese sentido, 'Lucho' ha comentado que "no decido tres, cuatro o cinco días antes quién jugará. Es más, no sé ni quien jugará ante el Clermont. Quiero ver cómo entrenan. Es cierto que cuando juegas con dos días de descanso los entrenamientos son de calentar y recuperar. Cuando tienes fe ciega y confianza en 23 jugadores tienes esa opción".

EL FOCO, EN EL CLERMONT

Los periodistas, conscientes de que en cualquier momento el entrenador español puede ser cortante si la pregunta va según hacia qué dirección, han intentado 'esquivar' para sacar algún titular relacionado con la eliminatoria de Liga de Campeones. "Antes de preparar la temporada, el calendario cercano es el que analizamos. Minutos jugados, con selección, con club. El estado físico, de forma. Es evidente que tenemos partidos muy importantes, en Liga y en Champions. Ganar ante el Clermont será importante y difícil. Como equipo queremos estar en disposición por ganarlo todo. No quiero a ningún jugador pensando en el Barça", ha afirmado.

Luis Enrique, en una imagen de un entrenamiento en el Campus de Poissy / PSG

Hakimi será baja ante el Barça el miércoles. Ausencia muy sensible porque es uno de los futbolistas importantes en el esquema de 'Lucho'. ¿Quién puede hacer de él? "¿Por Hakimi? Podemos esperar cualquier cosa, ya me conocéis. No al azar, claro. Nuestra idea es generar la mayor confianza posible a nuestros jugadores. Carlos Soler, Zaire-Emery, Marquinhos…tengo opciones, la verdad".

OUSMANE, EN VARIAS DEMARCACIONES

Estamos viendo este curso a Ousmane Dembélé por dentro y por fuera. "Con Dembélé quizás el otro día no fui muy preciso. Es un jugador diferencial por dentro y por fuera. Depende del espacio y el adversario juega en un lugar u otro. Dependiendo de los espacios, decidimos. A veces por dentro hay más espacio, por medio, y puede hacer más daño".

¿Se puede considerar ya como buena la temporada del PSG? "Voy a tirar de un símil clásico en España entre los niños. Hasta junio no hay notas definitivas de la temporada. Pinta muy bien pero todo se puede torcer en cualquier momento". ¿Ya se siente como un francés más? "Yo soy gijonés, español. Quiero seguir mejorando mi francés, pero mi casa es París ahora. Vivo en el presente y mi club y mi ciudad son estas".

TERCERA VEZ CONTRA EL BARÇA

'Lucho' tan solo se ha enfrentado al Barça en dos ocasiones y ambas fueron como técnico del Celta de Vigo. En el banquillo de la Roma y del PSG no lo hizo, pero ahora en la capital francesa tendrá su tercera bala.

De hecho, el FC Barcelona es uno de los equipos con el que peor balance tiene como entrenador: dos derrotas en dos encuentros, igual que el Cagliari y la Lazio durante su etapa al frente de la Roma en la Serie A. El CD Dénia es el equipo contra el que más veces se ha enfrentado y nunca ha ganado: dos empates y dos derrotas cuando dirigía al Barça Atlètic.