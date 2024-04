La nueva vida de Luis Enrique en París

A principios del julio pasado, Nasser Al-Khelaïfi anunciaba el enésimo entrenador desde su aterrizaje como presidente del PSG. Varios proyectos fallidos en busca de una Champions que no llegaba pese a los miles de millones de euros derrochados. Nombres propios, egos, pero sin encontrar la vía para formar un equipo competitivo y dominador.

Luis Enrique Martínez era la gran apuesta de Qatar para liderar de una vez por todas ese asalto a la orejona. Nada de cortoplacismo. Margen para que el asturiano pudiera montar su estructura a fuego lento. Conscientes de que el último lustro todo ha girado en torno a Mbappé y que el astro francés, seguramente, iba a abandonar la nave en 2024.

Luis Enrique dirigiendo un entrenamiento en el Paris Saint-Germain / EFE

Después de una experiencia en Italia, Lucho llegaba a París sin dominar el francés, pero animado con una idea y un margen para trabajar con libertad y con medios de lo más apetecible. Seducido por lo que le explicó Nasser Al-Khelaïfi, sin duda.

"Nunca pensé que llegaría al fútbol francés. Tuve conversaciones con dos clubes en Inglaterra, pero no se decantaron por mi opción", explicó, en ese sentido, 'Lucho' acerca de su elección el pasado junio.

Una de las primeras decisiones del asturiano, ir a por Dembélé. Instó al club a intentar cerrar al extremo del Barça. Habló directamente con Ousmane para convencerlo. Y a principios de agosto llegó el 'regalo'.

UN COMPLEJO BRUTAL

Empezó viviendo en la lujosa ciudad deportiva del club parisino, el Campus de Poissy, en las afueras de París. Un cuartel general de la entidad gala que es una auténtica maravilla con una superfície de 74 hectáreas, repartidas en tres niveles. Y con 17 campos de entrenamiento.

"Ya no tengo andamio. En el PSG me han puesto dos grúas que se suben, aquí se ve que la cosa funciona. También tengo una pantalla enorme en la que corregimos cosas con los jugadores. Va muy bien, en lo que significa recursos el PSG es un club top mundial", explica el ex del Barça sobre sus condiciones de trabajo.

Una de las grandes pasiones del asturiano es la bicicleta. Ha completado retos importantes como la Titan Desert o la Cape Epic. En París, hasta ahora, no está pudiendo pedalear tanto como le gustaría: “Monto menos de lo que me gustaría. Vivo cerca de la ciudad deportiva, a unos 10 kilómetros. A ver si cuando llegue el buen tiempo me monto una buena ruta".

AL KHELAÏFI, ENCANTADO

Tras estos primeros ocho meses, podemos decir que el presidente Al-Khelaïfi está encantado con él. La decisión que tomó en su momento iba en busca de un líder que estuviera por encima de egos y de cualquier futbolista. Una de las lacras en esta época moderna del PSG.

'Lucho' no ha temblado a la hora de sustituir a Mbappé o a cualquier otra estrella del equipo. Si echamos un vistazo al vestuario, más allá de Kylian, no hay nombres especialmente pomposos. Se busca crear UN EQUIPO reconocible, con personalidad. Con el sello del asturiano. Balón, verticalidad, riqueza táctica.

Ya dejó claro recientemente Luis que piensa en cumplir su contrato y que es muy muy difícil que se rompa por un tercero. Está feliz con el 'feedback' que recibe.

En unos días se las verá con su Barça. "Al menos si perdemos me habrá ganado mi equipo...", aseguró en su directo en 'Twitch'.

LA FUNDACIÓN XANA

Su otra gran dedicación, ya desde antes de ir a París y durante estos meses en la capital gala, ha sido la Fundación Xana. Su pequeña, que falleció a los 9 años por un osteosarcoma, una enfermedad oncológica. Y desde esta plataforma quiere ayudar a otros niños y niñas y a las familias. Ya sea en París cuando encuentra un hueco o cuando está por Barcelona, como en este parón internacional, sigue picando piedra para ayudar a hacer crecer la asociación.