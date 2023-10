La queja de Araujo sobre el arbitraje: "Me parece penalti"

El central uruguayo cayó derribado en el área antes del descanso por agarrón de Tchouaméni El VAR no entró y no pidió a Gil Manzano que revisara la jugada

El FC Barcelona no pudo superar al Real Madrid en el primer clásico oficial de la temporada. Los de Ancelotti conquistaron el Estadi Lluís Companys por un injusto 1-2 con dos goles de un Jude Bellingham, que hasta los tantos no había sido decisivo.

El partido, sin embargo, habría podido cambiar de signo si Gil Manzano, colegiado del clásico, hubiese pitado penalti a favor del Barça en la última acción de la primera parte. En un córner al filo del descanso, Ronald Araujo no pudo rematar el córner de Gündogan por un claro agarrón de Tchouaméni, que lo envió al suelo con el brazo izquierdo cuando el uruguayo iba a rematar.

Sobre la acción, ya en frío ante los micrófonos de DAZN, Araujo se quejó con resignación de una acción que podría haber sido decisiva con 1-0 en el marcador: "Me pareció penalti, voy a rematar y me empuja para atrás, si no me empuja le podría dar", aseguró el uruguayo.

El tercer capitán culé pidió que "al menos podría revisarlo (Gil Manzano). Es su decisión y hay que seguir, pero triste porque es una acción clara", concluyó sin querer entrar en más polémicas. Además, negó que su choque con Camavinga fuera punible: "En la acción con Camavinga, solo me meto delante de él y no es nada".

Sobre el partido, Araujo no ocultó su frustración por el resultado: “Caliente por la derrota, se descontroló el partido cuando estuvimos largos. El Madrid es el mejor equipo con espacios", analizó. "El partido, en la primera mitad, lo teníamos más controlado, podríamos haber marcar el segundo".