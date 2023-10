La resignación de Ter Stegen en el clásico: "Es una decepción"

El capitán del FC Barcelona ha sido el primero en valorar la derrota blaugrana en el clásico "Hemos llegado justos al partido, pero no es excusa", ha admitido a los micrófonos de DAZN

Dura derrota del FC Barcelona en el primer clásico oficial de la temporada. El partido, que era una fiesta culé hasta el minuto 68, ha dado un giro de 180º para acabar con triunfo sobre la bocina del máximo rival, el Real Madrid.

Marc André Ter Stegen, capitán del Barça y principal perjudicado por la actuación decisiva de Jude Bellingham, bigoleador del Real Madrid, ha sido el primero en dar cara ante los micrófonos de DAZN tras el mazazo de la derrota en Montjuïc:

"Creo que la sensación ahora es de decepción, hemos tenido buena línea en todo el partido y nos marcan dos goles con uno con un rebote, no necesitan mucho para marcar", ha lamentado el alemán sobre los dos tantos de Bellingham, que hasta su gol había sido completamente anulado por Gavi.

Cuestionado sobre la actuación del inglés, Ter Stegen ha sido contundente y no ha querido lanzar más flores al máximo goleador de LaLiga: "No soy de valorar a los jugadores del equipo contrario, ha marcado dos goles y ha cambiado el partido para el Real Madrid", ha reconocido con resignación.

Sobre la pérdida de control del partido tras dominarlo durante más de 65 minutos en el marcador, el capitán culé ha querido recordar las bajas del conjunto de Xavi, aunque no lo ha querido usar como excusa: "Creo que llegamos un poco justos al partido, pero no es excusa, lo teníamos todo a favor y no hemos sabido mantener el resultado", ha finalizado.

El Barça, con este resultado, se queda con 24 puntos por 28 del Real Madrid, que empata en el liderato con un sorprendente Girona, único equipo que le mantiene el pulso en puntuación aunque, por resultado directo entre ambos, los blancos son los que se llevan el honor de acabar la jornada en lo más alto de la tabla.