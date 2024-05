Natalia Osona y el estado de salud que preocupa a sus miles de seguidores

Una vez más, Natalia Osona vuelve a ser noticia por su estado de salud. La influencer y creadora de contenido, que cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, ha sorprendido a todos al publicar la última actualización de su delicado estado de salud después de haber pasado los últimos meses en diversos centros hospitalarios por diferentes razones.

Todo comenzó cuando Natalia Osona marchó de viaje a Cancún (México) y se notó un 'bulto' en la zona del sacro. Evidentemente, este bulto que apareció de la nada le sorprendió e inquietó a partes iguales, por lo que al volver a Madrid, la influencer acudió rápidamente a su médico para saber cuál era su procedencia.

"Me han dado los resultados: tengo probablemente un quiste pilonidal, así que me han manado al cirujano para que valore si me tiene que operar. De momento, antibiótico y a esperar", ha explicado a través de una stories la propia Natalia Osona.

¿Qué es un quiste pilonidal como el que sufre la influencer? No es más que un 'bolsillo' muy poco frecuente en la piel que suele contener residuos de piel y pelo; en la mayoría de casos desaparece por sí mismo, pero en otros, debe ser intervenido en quirófano para no generar mayores complicaciones.