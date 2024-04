El PSG se conjura para el partido en el Olímpic Lluís Companys

Todavía estaba su equipo en la lona y la prensa parisina afilaba sus cuchillos cuando Luis Enrique Martínez, en la rueda de prensa que ofreció en las entrañas del Parque de los Príncipes, asumió los errores en la ida de los cuartos de final (2-3) y avisó de que el PSG no da por perdida la eliminatoria frente al Barça. “Han jugado un gran partido y les felicito. Vamos a ir a Barcelona a dar mucha guerra”, avisó Lucho. “No tengo ninguna duda de que podemos conseguirlo. Si hay un equipo que no especula fuera de casa somos nosotros. Dependemos de ganar el partido de vuelta. No hay valor doble fuera de casa”, advirtió el técnico del campeón francés.

Del 6-1 al 1-4

Ese espíritu ha ido calando entre sus jugadores con el paso de los días. Los pesimistas del vestuario al principio veían complicado remontar en feudo blaugrana el 2-3 de la ida, recordando los dos empates y las cuatro derrotas encajadas en el Camp Nou, especialmente el doloroso 6-1 del 8 de marzo de 2017 que generó entre los aficionados del PSG un rencor hacia el conjunto catalán que parece eterno.

Pero con el paso de los días, los ‘agnósticos’ se han sumado a las filas de los ‘creyentes’ liderados por el capitán Marquinhos. El veterano defensa brasileño tiene más presente la última visita al Camp Nou, el espectacular 1-4 del 16 de febrero de 2021 con ‘hat trick’ de Kylian Mbappé que desarboló a un rival todavía liderado por Leo Messi.

Luis Enrique habló en rueda de prensa tras la derrota ante el Barça en París / El Chiringuito

La prensa francesa y en especial ‘Le Parisien’ recogen cómo Marquinhos ha llamado a sus compañeros a afrontar estos cuartos de final como un desafío en el que el club y la plantilla deben demostrar su calidad, “a asumir la responsabilidad histórica del momento” y probar que integran por derecho propio la élite del fútbol europeo, quitándose de manera definitiva el cartel de eternos aspirantes.

En el vestuario del PSG se han agarrado a cada mínimo detalle e incluso ponen en valor que Xavi Hernández y sus jugadores no podrán explotar totalmente el factor campo: el imponente Camp Nou está en obras y el Estadi Olímpic, casi con la mitad de aforo, intimidará menos y los 2.700 seguidores franceses se podrán hacer notar más.

El internacional francés y ex del Atlético y del Bayern Múnich Lucas Hernández es uno de los jugadores que ha verbalizado públicamente el espíritu del vestuario del PSG. “Estoy seguro de que con el equipo que tenemos y con nuestro entrenador, iremos a por la clasificación en el partido de vuelta”, dijo en ‘Téléfoot’.

El entorno aprieta

El entorno también empuja y después de pasar factura a un discreto Kylian Mbappé en el choque de ida, ahora lo animan a repetir hazañas pasadas frente al Barça. “¿Mbappé? Estoy convencido de que va a hacer un gran partido en Barcelona”, afirmaba Javier Pastore en ‘Le Parisien’. “Kylian ya lo hizo antes (golear al Barça en Barcelona), así que lo puede volver a hacer”, recordó el técnico Luis Fernández para quien el delantero se ha rearmado con las críticas que ha recibido por su floja actuación en el Parque de los Príncipes.

Luis Enrique, campeón de Europa precisamente con el FC Barcelona en 2015, quiere romper el maleficio que arrastra el PSG, dominador en Francia y en el mercado de fichajes, pero derrotado sobre el terreno de juego en la Champions. La herida por la derrota en la final de la temporada 2019-20 contra el Bayern Múnich con el solitario gol de Kingsley Coman tampoco está cicatrizada. Muchas asignaturas pendientes y ganas de revancha.