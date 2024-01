Prueba de paciencia con Joao Félix

Joao Félix apunta a titular en el primer partido del año en Gran Canaria contra Las Palmas, que será, para él, una prueba de paciencia y una 'última' oportunidad para responder a la máxima confianza que le ha brindado Xavi Hernández.

Desde que debutó con la camiseta azulgrana -jugó once minutos ante Osasuna el 3 de septiembre- ha sido titular en todos los partidos que ha disputado el Barça con solo tres excepciones: en la Champions, contra el Shakhtar (jugó 32 minutos) y contra el Amberes (no jugó por descanso, con la clasificación ya asegurada); y en la Liga, contra el Rayo (disputó 36 minutos).

IRREGULAR

Suma un total de 1.307 minutos entre las dos competiciones y en 20 partidos, y ha sido indiscutible para el técnico, especialmente en los duelos de máxima exigencia. Sin embargo, su rendimiento en estos primeros meses ha sido irregular.

Capaz de marcar goles decisivos contra el Oporto, Atlético o Valencia, además del doblete contra el Amberes en el estreno europeo, y de pasar desapercibido en el Clásico o contra el Girona, partidos clave en la lucha por la Liga.

EL 'SACRIFICADO'

Con la llegada de Vitor Roque, si no cambia la dinámica, Felix puede ser el 'sacrificado' del tridente. Ya dijo Xavi en rueda de prensa que el brasileño puede jugar en banda y no tiene que ser incompatible con Lewandowski. Y el técnico valora mucho el trabajo por el equipo que hace Ferran Torres, más allá de su acierto o no de cara a puerta.

"La competencia que puede traer Vitor Roque nos irá muy bien a todos", dijo Xavi en rueda de prensa. Joao Félix -como el resto de atacantes- tiene que ganarse el sitio.