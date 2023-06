La plantilla del Barça da la bienvenida a Gündogan

El centrocampista alemán ya es oficialmente nuevo jugador azulgrana hasta 2025, con opción a un año más Varios futbolistas de la primera plantilla han reaccionado a su llegada con mensajes en redes sociales

Ilkay Gündogan es el primer gran refuerzo del FC Barcelona en este mercado de fichajes. Su llegada ilusiona a la afición azulgrana y a los propios miembros de la plantilla, que le han recibido con los brazos abiertos antes de su llegada al vestuario.

Han sido varios futbolistas del conjunto de Xavi Hernández quienes han comentado la publicación del club en la cuenta oficial de Instagram. Eric Garcia y Sergi Roberto fueron los primeros en darle la bienvenida.

El central y el centrocampista de la Masía han sido los únicos, por ahora, en comentar públicamente sobre el fichaje del centrocampista del Manchester City. Robert Lewandowski, que fuera compañero del alemán en el Dortmund, todavía no ha publicado nada. Aunque eso no quiere decir que no se haya comunicado en privado con el jugador.