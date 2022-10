El plan del Barça con Leo Messi

El club azulgrana pensó en aprovechar para el próximo mercado de invierno la regla de 1 a 1 y fichar a Leo en enero La misión se presenta muy complicada, el club aún no ha dado ningún paso concreto y el tiempo corre en contra

Aprovechando que en este mercado de invierno la regla para fichar a jugadores es de 1 a 1, el Barça pensó en acelerar la vuelta de Leo Messi para el mercado de invierno. Justo tras el KO contra el Inter de Milan, que dejaba al Barça con un pie fuera de la Liga de Campeones, el propio Joan Laporta anunció que tenía un plan con Leo Messi. Primero señaló que "este domingo hará 18 años de su debut con el Barça, tenemos pensado hacer algún detalle en privado. Seguramente lo vea el lunes en París, para la gala del Balón de Oro" y luego agregó que "seguro que haremos algo para reconocer el que ha sido el mejor jugador de la historia del Barça" para cerrar su declaración asegurando que “la etapa de Leo no acabó como todos queríamos. Tenemos una deuda moral con él y nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça”. Laporta dice querer recuperar a Messi en invierno, aprovechando esta ventana en la que el fair play de la liga no es tan exigente. Recordar que para el próximo verano, la regla para fichar volverá a ser la de 1 a 4 lo que dificultaría todavía más el fichaje.

Así pues, el objetivo sería fichar a Messi en enero, pero la misión se presenta muy complicada para el Barça por diferentes razones: 1) El PSG no piensa desprenderse de Messi a mitad de la temporada. Tiene contrato en vigor y habría que negociar con Nasser Al Khelaifi. 2) El PSG, dada su relación histórica con el Barça, no piensa hacerle ningún favor ni a Laporta ahora ni a Bartomeu antes. 3) Messi está centrado en su temporada en el PSG y en el Mundial.

Sin contactos directos

Por todas estas razones, la operación planeada por Laporta y Mateu Alemany parece ser imposible. De momento, según informaciones procedentes de todas las partes, el Barça no ha contactado todavía directamente con el jugador. Algún colaborador próximo al presidente ha efectuado algún movimiento sin éxito, pues ni Leo ni el PSG están por la labor de descolgar el teléfono. Laporta, que acudió a la Gala del Balón de oro a París, tampoco coincidió con Messi esas fechas. No se vieron, tal y como pretendía el presidente. Si no se hablan desde su salida del Barça era inviable que se fueran a ver en la capital francesa.

El Barça es consciente de que el tiempo corre en su contra pues estamos a mes de octubre y una operación de este calibre debería haber avanzado de forma significativa. De momento, el Barça no ha efectuado ningún paso en concreto. Y mucho menos Leo y su entorno.