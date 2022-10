El equipo necesita a Gavi

El canterano, en el banquillo contra el Bayern, vuelve al once y podría jugar la primera hora de partido Otra de las dudas está en el lateral derecho, que asumiría Koundé en lugar de Bellerín

El FC Barcelona, después del doloroso KO en la Champions League, está obligado a pasar página en un escenario que, históricamente, le ha sido hostil y complicado. El duelo, que se intuye intenso y de lucha sin cuartel, está reservado a los jugadores que se encuentren en las mejores condiciones físicas y uno de ellos será el canterano Gavi, que no jugó el pasado miércoles contra el Bayern en el Camp Nou.

El centrocampista andaluz siguió el partido desde el banquillo y fue duda por la tremenda entrada que sufrió de Dani García en el Barça-Athletic del 23 de octubre. Aunque el técnico egarense hubiera podido contar con él en la competición europea, finalmente lo reservó para el partido de esta noche contra el Valencia. Gavi llegará a la cita en forma y con ganas, como siempre, de ayudar al equipo. Podría jugar la primera hora de partido.

Cambios

El once azulgrana se jugará en Mestalla experimentará cambios respecto al que se enfrentó al Bayern. En la portería seguirá el alemán Ter Stegen, que lo ha jugado todo desde el inicio de la temporada. En defensa, lesionados Araujo y Sergi Roberto, el carril derecho podría ser para Koundé, que ocuparía el lugar de Bellerín, que no tuvo su mejor actuación contra el Bayern. En la izquierda no hay razón para que Balde no siga acumulando minutos. Y en el centro las plazas podrían ser para Eric y Marcos Alonso.

En la zona ancha Gavi evolucionaría por la derecha y podría darse la novedad de De Jong como pivote, en lugar de Busquets. Por la izquierda, Pedri, a quien el técnico dio descanso la última media hora contra el Bayern ya con 0-2.

Arriba también habrá novedades. Con Lewandowski intocable, las bandas podrían ser para Ansu Fati y Dembélé, aunque el galo, después de brillar contra el Villarreal (un gol y tres asistencias) se mostró excesivamente irregular contra el Bayern. En la lista de expedicionarios facilitada ayer por Xavi Hernández no hubo ninguna sorpresa. El técnico cuenta con los mismos 21 jugadores.