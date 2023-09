Piqué no piensa en la presidencia

El exdefensa del Barça se encuentra muy cómodo con su nueva vida y ni se ha planteado luchar por ser presidente Así se lo comunicó recientemente a un directivo del club con el que coincidió

Hace unas semanas, un directivo del FC Barcelona asistió a las carreras de Moto GP en el Circuit de Catalunya en Montmeló.

Más información Más información Koundé es insustituible

Allí coincidió con unos cuantos VIP’S, entre ellos el exjugador del Barça, Gerard Piqué, con quien mantuvo una buena relación mientras ambos coincidieron en el club azulgrana y al que siempre agradeció el gesto de perdonar parte de su ficha cuando decidió colgar las botas el pasado mes de noviembre.

Mantuvieron una conversación muy amena y el directivo en cuestión no dudó en preguntar a Piqué si andaba ya pensando en volver al Barça como presidente, deseo que el exfutbolista nunca ha escondido. Piqué fue claro.

Ninguna intención

Está alejado del mundo del fútbol profesional y, de momento, no piensa en volver. Se siente muy cómodo participando de forma directa de sus negocios y ni se ha planteado luchar por la presidencia del Barça en los próximos años. No echa de menos el fútbol profesional y quiere mantener esa distancia. No lo descarta del todo, pero en estos momentos no se ve en el palco del Spotify Camp Nou. Tiene otras prioridades en su vida, tanto en el aspecto profesional como en el personal.