Santi Cañizares habló sobre la marcha de Mateu Alemany del FC Barcelona El exguardameta de Valencia y Madrid, entre otros, también se mojó sobre los posibles motivos de su salida

El pasado martes por la noche, justo después de la victoria del FC Barcelona sobre Osasuna en el Camp Nou por 1-0, partido que deja prácticamente sentenciada LaLiga, saltó la sorpresa. El club azulgrana emitía un comunicado en el que explicaba que Mateu Alemany dejaba el club. Algo que nadie se esperaba.

Sobre ello, son muchos ya los que han hablado. Santi Cañizares, exguardameta de Real Madrid y Valencia, entre otros, en su intervención semanal en el programa de David Sánchez de Radio Marca también quiso decir la suya.

"Mateu Alemany no es una persona que se mueva por dinero. Nadie cambiaría un club por otro solo por dinero", dijo Cañizares. Para seguir explicando lo que para él, pueden ser los motivos de su decisión.

Es un secreto a voces que terminará en el Aston Villa inglés, algo que le parece coherente al exportero. Así lo valoró, no sin antes mandarle un recado al Barça: "Me parece un destino normal si no estás trabajando a gusto en un sitio. Seguramente allí tenga una autonomía de la que no goza en Barcelona".

"Es muy complicado encontrar en el fútbol clubes que te dejen tomar tus decisiones, por eso dar con un sitio así puede ser un motivo para verlo como su siguiente equipo", añadió para terminar su intervención.