Pese a todo, Lewandowski sigue siendo el ‘killer’ culé

En su segundo año vistiendo de blaugrana, Robert Lewandowski volverá a situarse como el jugador con una mayor participación goleadora del equipo. A expensas de lo que el polaco haga esta noche en el Sánchez-Pizjuán, sus registros le mantendrán en lo más alto de esta particular clasificación.

Antes de que el balón eche a rodar en el estadio del Sevilla, Lewy suma 25 goles y nueve asistencias, es decir, ha participado directamente en 34 tantos del equipo blaugrana. Por detrás, tiene lejos a Raphinha (23), con diez goles y trece asistencias, Gündogan (18), con cinco tantos y trece pases de gol, Lamine Yamal (17), siete dianas y diez asistencias, Joao Félix (16) o Ferran Torres (15).

Cifras empeoradas

A pesar de seguir en la cima, sus registros han empeorado respecto a la temporada pasada, un claro síntoma de por qué el Barça cerrará el año en blanco. En su primera campaña en la capital catalana ganó el Trofeo Pichichi con 23 goles en la competición doméstica y 33 en el global de todas las competiciones. Repartió ocho asistencias -una menos que este curso-, por lo que su contribución directa de cara a puerta ascendió hasta los 41, entre dianas y pases de gol: siete más que el presente año, a falta de un partido.

Sin el segundo Pichichi

No es definitivo todavía, pero se necesitaría una proeza para que el trofeo al máximo goleador de LaLiga no caiga en las manos de Artem Dovbyk (Girona), con 24 goles en la competición doméstica. Alexander Sorloth (Villarreal) se retiró lesionado de su partido frente a Osasuna, por lo que no pudo superar la cifra del ucraniano y se quedó con una nada desdeñable cifra de 23 tantos.

El polaco del Barça ha celebrado 18 tantos en el campeonato regular (nueve con el pie, cuatro de cabeza, cuatro de penalti y uno de falta directa), por lo que necesitaría ver puerta en seis ocasiones contra el Sevilla esta noche para arrebatarle el Pichichi a Dovbyk. Vaya, una misión imposible. El Trofeo no se lo llevará, pero Lewy vuelve a ser el ‘killer’ del Barça una temporada más.