Pedri: "Ha sido una victoria de carácter"

El centrocampista Pedri destacó el carácter que mostró el FC Barcelona al remontar ante Osasuna pese a haber sufrido la expulsión de Robert Lewandowski en el primer tiempo.

En declaraciones a Movistar+, el canario reconoció que "ha sido un partido muy difícil y mucho más con la expulsión. Ha sido una victoria de carácter. Supimos estar juntos, crear nuestras ocasiones y meterlas".

Pedri explicó que "tras el descanso sabíamos que teníamos que ser fuertes defendiendo. Sabíamos que tendríamos nuestras ocasiones y la primera la hemos metido dentro. Eso nos ha dado más confianza para seguir".

El centocampista blaugrana comentó que "Osasuna mete mucha intensidad y más en su campo. Son fuertes y sabíamos que el partido iba a ser así. La expulsión de Robert nos lo ha puesto todavía más complicado".

JUGADAS POLÉMICAS

Al analizar la tarjeta roja que vio Lewandowski, Pedri aseguró que "la primera tarjeta a Robert es una que se repite y no enseñan amarilla. En la segunda no va con mala fe. El VAR no se la ha quitado".

El canario también comentó la expulsión de Piqué en el descanso y la jugada del gol de Osasuna. "Cuando crees que algo es injusto para ti en directo, protestas. Es algo que pueda pasar", afirmó respecto a la primera. "El árbitro ha dicho que no hay falta a Marcos Alonso. Yo no la he visto, pero los compañeros dicen que sí", añadió respecto a la segunda.