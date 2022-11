Chupinazo en Iruña y líderes antes del Mundial

El Barça remonta contra Osasuna sin Lewandowski, que fue expulsado por doble tarjeta amarilla a la media hora del partido Los goles de Pedri y Raphinha en la segunda parte dejan a los blaugrana en lo más alto de la tabla antes del inicio de la Copa del Mundo

El Barça sale vivo de El Sadar y se mantendrá como líder de LaLiga tras el parón por el Mundial de Qatar 2022. Osasuna golpeó primero con un tanto de David García -que no debió subir al marcador por una falta más que meridiana de Unai sobre Marcos Alonso-. Los blaugrana disputaron la última hora del partido con un jugador menos, debido a la expulsión de Lewandowski, pero, incluso, en algunos tramos, jugaron mejor con diez que con once. Justo después de la reanudación, Pedri situó el empate y a cinco minutos del final, Raphinha sentenció con el definitivo 1-2.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander OSA 1 ________________ 2 FCB ALINEACIONES Osasuna Aitor; Nacho Vidal, Unai García, David García (c), Juan Cruz; Rubén García (Rubén Peña, 74'), Moncayola, Torró (Kike García, 59'), Moi Gómez (Kike Barja, 83'), Aimar (Brasanac, 74') y Chimy Ávila (Budimir, 83'). Barça Ter Stegen; Balde, Christensen (Gavi, 74'), Marcos Alonso, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri (Chadi Riad, 89'); Dembélé (Raphinha, 78'), Lewandowski y Ferran Torres (Ansu Fati, 78'). Goles 1-0 M.6 David García; 1-1 M.48 Pedri; 1-2 M.85 Raphinha. Árbitro Jesús Gil Manzano (extremeño). TA: Jordi Alba (37'), Xavi Hernández (57'), Balde (65') / David García (46'), Torró (54'), Moncayola (61'). TR: Lewandowski (11' y 30'), Piqué (46'). Incidencias Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga disputado en El Sadar ante 21.603 espectadores.

"Si algo funciona, no lo toques", debió pensar Xavi Hernández a la hora de confeccionar el once inicial. El técnico blaugrana optó por los mismos once futbolistas que jugaron frente al Almería, a excepción de la entrada de Christensen en el lugar de Piqué. Balde en el lateral diestro a pierna cambiada, Marcos Alonso en el eje central, De Jong en la sala de máquinas y Ferran Torres como extremo izquierdo, encadenando por primera vez tres titularidades consecutivas este curso. Paso adelante del neerlandés y del de Foios, respecto a Gavi y Raphinha. Una alineación, por cierto, con todos los futbolistas con opciones de ir al Mundial de Qatar 2022. Muy diferente a Osasuna, que dejó a Budimir en el banquillo y Abde en la grada por lesión y por la ya conocida 'cláusula del miedo'.

El Barça tuvo que remar a contracorriente desde el pitido inicial. Busquets quedó señalado, tras una pérdida en zona peligrosa que conllevó una triple ocasión de Osasuna que acabó en córner. El juego de los disparates. Saque de esquina y falta catedralicia de Unai García sobre Marcos Alonso que vieron los 21.603 espectadores de El Sadar. Todo el mundo, a excepción de Gil Manzano. El mismo Busquets perdió la marca de David García y el capitán local abrió la lata y desató el delirio en el Reyno de Navarra. Caras de incredulidad, de frustración y de resignación en los culés.

Exceso de protagonismo

El árbitro extremeño añadió a Lewandowski a su nómina de cracks expulsados, tras Messi, Neymar, Luis Suárez e, incluso, Bale. El polaco se propinó un tiro en el pie, olvidándose del esférico y golpeando al goleador de la noche. Eso sí, la primera amarilla fue extremadamente rigurosa. El Barça seguía achicando agua, ahora, con un efectivo menos. Busquets y De Jong se situaron en el doble pivote, dejando a Pedri como falso extremo izquierdo, dándole más libertad en el carril a Jordi Alba.

Los blaugrana probaron mucho el juego por bandas, pero sin éxito. Dembélé siguió demostrando que la regularidad nunca irá con él de la mano y los destellos del galo no son suficientes para erigirse como un futbolista determinante. Probó una diagonal al más puro estilo Messi, pero David García -que salió en todas las fotos- desvió el cuero lanzándose en plancha. Al borde del descanso, Jordi Alba -que estuvo muy errático en los centros- conectó con Ferran Torres y el valenciano envió el esférico al fondo de las mallas. El gol no subió al marcador por fuera de juego del delantero.

Gil Manzano señaló el descanso y Piqué salió del banquillo para acompañarle en el camino al túnel de vestuarios. El colegiado le expulsó. Colgó las botas con una tarjeta roja. Nunca dejará indiferente a nadie. Ni una vez retirado.

Resiliencia

Sonaba 'No hay tregua' de Barricada en la megafonía de El Sadar, anunciando el preludio del segundo tiempo. Apenas se habían disputado dos minutos, cuando Pedri situó el empate pescando un cuero en el interior del área, logrando su tercer gol esta temporada. Abrazo colectivo y puño alzado de Xavi Hernández al cielo de Iruña.

Un claro ejemplo de resiliencia fue lo que demostró el Barça en el segundo tiempo. Jugando con uno menos, los de Xavi estuvieron muy bien ordenados y cortaron el grifo de la sangría rojilla del primer tiempo. El egarense no tenía suficiente con el empate y salió a buscar los tres puntos. Descanso para Christensen y minutos para Gavi, que ya desde un inicio demostró la garra que tanto le caracteriza. De Jong retrasó su posición, igual que Pedri, para dejar más liberado al de Los Palacios. También para Ansu Fati y Raphina, relegando a Ferran Torres y Dembélé.

Fogonazo de Kike García para despertar al público de El Sadar, todavía aturdido debido al gol de Pedri. El disparo del delantero rojillo, sin embargo, se estrelló en el lateral de la red. Los cambios le surtieron efecto a Xavi y Raphinha demostró que no está cómodo en el banquillo y reclama un hueco en el once titular. Pase kilométrico de De Jong y, sin que caiga el cuero, cabezazo del brasileño para superar a Aitor Fernández y sentenciar el encuentro. Victoria y liderato asegurado durante el parón del Mundial.