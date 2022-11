Piqué persiguió a Gil Manzano hasta el túnel de vestuarios y terminó expulsado

Gerard Piqué le recriminó a Gil Manzano sus decisiones en la primera mitad del Osasuna - Barça y acabó expulsado en su último partido como profesional Una posible falta en el primer gol y la expulsión a Lewandowski, las jugadas polémicas

Primera parte con varias decisiones polémicas en el Osasuna - Barça. El partido arrancó con el gol de David Garcia en el minuto cinco, a la salida de un córner y de cabeza, sorprendiendo a Ter Stegen, que no entendió que no señalaran falta de Unai García sobre Marcos Alonso. En el minuto 30, llegó la roja a Lewandowski, decisiones que no gustaron nada a Piqué, que se lo recriminó a Gil Manzano a la media parte y terminó expulsado.

El central azulgrana, al silbar el descanso, se fue a buscar a Gil Manzano dentro del terreno de juego para pedirle explicaciones sobre sus decisiones. Una conversación que se alargó hasta que el colegiado entró en el túnel de vestuarios.

En el cruce de palabras se pudo apreciar a un Gerard Piqué nada contento con las decisiones tomadas en la primera parte. Sus reclamaciones tampoco gustaron nada al árbitro del partido, que terminó enseñándole la roja. Al acabar el duelo, el colegiado fue contundente en el acta: "¿Has visto el córner que nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Es una puta vergüenza. Me cago en tu p.. madre”.

En el que podía ser el último partido de su carrera, no jugó ni un minuto en la primera parte, no dudó en ejercer de portavoz del equipo para conocer las decisiones arbitrales, algo que le costó no poder entrar y ser expulsado en el último encuentro de su exitosa trayectoria.