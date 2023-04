Pedri y De Jong, listos para medirse al Atlético

El de Tegueste y el neerlandés entrenan con el grupo en la última sesión antes de enfrentarse al Atlético Dembélé también se ha ejercitado pero, a priori, no entrará en la lista; tampoco Christensen, que se ha ejercitado aparte

Pedri y Frenkie de Jong han vuelto a ejercitarse con el resto del grupo y apuntan a la lista de Xavi Hernández para el duelo ante el Atlético de Madrid. Ambos han completado la última sesión antes de la cita ante el conjunto colchonero y están completamente recuperados de sus respectivas lesiones. Ambos serán las grandes novedades de la convocatoria.

El que apunta a no entrar todavía es Ousmane Dembélé. El francés también se ha ejercitado junto al resto del grupo, pero a diferencia de De Jong y Pedri, a priori no estará todavía ante el Atlético de Madrid. No se quieren asumir riesgos con el galo y es por ello que se esperará hasta la próxima semana. Una situación parecida a la de Christensen, que hoy se ha ejercitado aparte para seguir con su proceso de recuperación.

El que no se ha entrenado es Sergi Roberto, que terminó el duelo ante el Getafe lesionado, será la principal baja en la convocatoria de Xavi Hernández para medirse al Atlético.

Además de los jugadores del primer equipo disponibles, también se han ejercitado con el grupo los juveniles Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pau Prim y Alejandro Ramos, mientras que del filial ha aparecido Román Vega.