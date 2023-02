El Pedri más decisivo

Ha dado 12 puntos al Barça al ganar por la mínima con gol suyo en los partidos ante el Celta, Getafe, Girona y Villarreal El canario es uno de los centrocampistas más goleadores de la Liga y de Europa

Pedri es el chico de oro del FC Barcelona. Bendito sea el día que Ronald Koeman frenó cualquier posibilidad de cesión cuando llegó a muy temprana edad en el Barça y nadie esperaba que estaríamos delante de un futbolista superlativo, uno de esos escogidos, tocados por una varita mágica. El entrenador holandés sólo necesitó un par de entrenamientos para comprobar su inmensa calidad, para detectar que estaba delante de un jugador diferente, de los que marcaría una época, ya no sólo vistiendo de azulgrana sino en el fútbol mundial.

La llegada de Xavi y la mejora global del equipo ha sido el espaldarazo definitivo para que Pedri diera un salto adelante espectacular, convirtiéndose en el futbolista más decisivo en el juego del Barça y en su auténtico motor en la sala de máquinas. El canario ordena, dirige, crea espacios, genera ocasiones, trabaja en defensa y además ahora también marca goles. Y la mayoría de ellos, clave. Cinco de los siete en todas las competiciones.

Siempre que se le había preguntado sobre qué le faltaba por mejorar de su juego, Pedri incidía en que no veía puerta con excesiva regularidad. "He de marcar más goles", repetía. Este mal no es exclusivo del '8' azulgrana porque históricamente los centrocampistas del Barça no han destacado por marcar muchos goles sino por ser generadores de juego y ser más asistentes. Pero Xavi le pide que sea más atrevido en este aspecto. Que pruebe el chut desde la media distancia, que lo tiene, y que si está en el área rival se deje de adornos y vaya a por el gol.

Y Pedri está demostrando en esta temporada que también quiere ser un centrocampista capaz de ver puerta con facilidad y ayudar al equipo con los goles. Según Catalunya Ràdio es el tercer centrocampista más goleador en las grandes Ligas europeas sólo por detrás de Musiala y Bellingham y en la Liga sólo lo superan Brais Méndez, de la Real Sociedad y Ohian Sancet, del Athletic Club. El tan elogiado Vinicius, por ejemplo, sólo lleva un gol más en la competición doméstica y eso que es delantero. Pero lo más importante en los goles de Pedri es que han dado puntos. En total, 12 de los 56 que lleva ahora mismo el equipo azulgrana. Hasta en cuatro ocasiones un gol del canario ha significado llevarse los tres puntos. En este sentido, es el jugador del equipo más decisivo porque es el que más veces ha resuelto un partido. Lo ha hecho ante el Celta, Getafe, Girona y ayer ante el Villarreal. Cuatro 0-1 con cuatro goles de Pedri. Dos fuera de casa (Montilivi y La Cerámica) y dos en el Spotify Camp Nou. Pero es que además, Pedri fue clave en el triunfo contra Osasuna porque logró el gol del empate. Raphinha luego completaria la victoria en el 85'. Ha habido tres victorias más por la mínima esta temporada, en los campos del Valencia, el Mallorca y el Atlético de Madrid. En los dos primeros el goleador fue Robert Lewandowski y ante los colchoneros marcó Ousmane Dembélé. Precisamente, Pedri asumió la responsabilidad de ser decisivo en dos de los duelos en los que el polaco no pudo participar como fueron ante el Getafe y el Girona porque estaba sancionado. Superior a Andrés Iniesta en lo que a goles se refiere

A Pedri se le suele comparar con Andrés Iniesta. Por su clarividencia sobre el terreno de juego, por la tranquilidad con la que lideran desde el centro del campo, por su gran talento y por tener un carácter muy alejado de lo que entendemos por futbolistas estrella. Humildad a raudales y trabajar por el bien común del equipo. En lo que si que es mejor el canario es en la faceta goleadora.

Pedri sumó ante el Girona sus primeros 100 partidos con el Barça contra el Girona. Ese día marcó y llegó a la cifra de los 15 goles en partidos oficiales vistiendo de azulgrana. Ahora ya lleva 16. Iniesta cuando se convirtió en centenario con el Barça sólo había marcado cinco goles, diez menos. Pedri marcó 4 goles en la temporada 2020-2021 en 52 partidos, 5 en la 2021-2022 en 22 partidos y ahora ya lleva 7 en 29 partidos.