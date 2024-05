Jokic, el europeo con más MVP de la historia

Era el año 2020 y Los Ángeles Lakers de LeBron James se proclamaban campeones de la NBA, en una temporada en la que Giannis Antetokounmpo había hecho historia: ganar dos MVP consecutivos y ser el único jugador europeo con más de un galardón, marcando una época distinta en el baloncesto norteamericano.

Fue entonces cuando apareció un serbio, de nombre Nikola y de apellido Jokic, que decidió hacer frente a aquel récord de Antetokoumpo, a priori imposible de batir a corto plazo. Un jugador que llegó a la liga norteamericana a través del Draft, donde fue escogido en segunda ronda, aunque nadie lo pudo ver. Y es que la ESPN aprovechó su nombramiento para emitir un anuncio de Taco Bell.

Aquel pívot de los Nuggets deslumbró en la NBA, promediando 26,4 puntos, 10,8 rebotes y 8,3 asistencias por partido. Casi un triple-doble cada encuentro. Jokic rompía la dinastía de 'Anteto' en 2021, pero seguía rellenando la lista de los últimos MVP con una bandera no estadounidense.

Si aquellas estadísticas ya eran impresionantes, al año siguiente el serbio se volvió a superar. 27,1 puntos, 13,8 rebotes y 7,9 asistencias. El Nikola de los Nuggets igualaba a Antetokounmpo en apenas dos temporadas, y además se convertía en el ídolo de aquellos que empezaban a ver la NBA. Un ídolo extraño. Un ídolo extranjero.

Aun así, a Nikola le faltaba todavía una cosa por conseguir. Probablemente la más importante: el anillo con su equipo. No fue hasta 2023 cuando pudo conseguirlo, aunque esta vez no pudo pasear un premio en cada mano. Otro jugador de la NBA, y otro jugador no americano, se llevaba el MVP aquel año: Joel Embiid.

No hay dos sin tres

Esta temporada, el serbio siguió al pie de la letra aquel dicho de 'no hay dos sin tres'. A pesar de que su equipo no es el favorito para llevarse el anillo, y ya va 2-0 abajo en la serie contra Minnesota, Jokic ha decidido colarse entre banderas de Estados Unidos. Entre Magic Johnson y Larry Bird. Entre las leyendas de este deporte.

Y probablemente lo ha hecho gracias a la mejor temporada de su carrera: 26,4 puntos, 12,4 rebotes y 9,0 asistencias por partido. El triple-doble cada vez está más cerca, aunque el triplete de MVP ya lo tiene. Con la misma edad que Antetokounmpo, el 'Gru' serbio ya ha abierto un debate inevitable: ¿es Jokic el mejor europeo de la historia?