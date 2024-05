Pablo Crespo, a la espera de la renuncia de Rusia para tener el billete olímpico a París

El español Pablo Crespo, tercero en la final de C1 1000 del Preolímpico de esprint de Szeged (Hungría), debe esperar a que Rusia renuncie a su plaza, al estar clasificada previamente en el C2 500, para asegurar su presencia en París 2024, según aclaró la Federación Española de Piragüismo (RFEP).

El pontevedrés hizo este jueves el tercer mejor tiempo con 3:49.92, detrás del ruso Zakhar Petrov, que compite como atleta neutral, y del italiano Nicolae Craciun, con 3:49.03, en la final que otorgaba los dos últimos billetes olímpicos.

Crespo ya fue tercero en su serie (3:51.44), en la que el propio Petrov hizo el mejor crono con 3:49.65. La RFEP apuntó que la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) tiene un plazo de diez días para publicar los resultados definitivos de las plazas para París 2024.

"Está en manos del país..."

"Ha sido una regata increíble, me ha salido muy bien, mejor de lo esperado. Ahora hay que esperar el plazo oficial para ver como se ajustan las plazas. Rusia clasificó al C2 500 justo ayer y ha calificado al C1. Entonces tiene que seleccionar o las dos plazas del C2 o la plaza del C1. Está en manos del país, por lógica podemos pensar unas cosas, pero hasta que no sea oficial no podemos celebrar", explicó Pablo Crespo.

En declaraciones a la RFEP, el piragüista gallego dijo que prefiere no ilusionarse y confió en que pueda acudir a París, tras comentar que había hablado con su madre, la expiragüista Ana Penas, que cuando estaba embarazada de él en 2001 ganó dos medallas en los Europeos celebrados en Polonia.

"Lo noto real, está como ahí cerca, lo puedo tocar, y espero que todo salga bien y pueda salir adelante. Mi madre estaba medio llorando, pero como no sabemos nada a ver qué pasa. Tengo que estar orgulloso de la carrera que he hecho, independientemente de la clasificación", añadió.