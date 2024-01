El motivo de la sustitución de Christensen

Andreas Christensen ha sido sustituido en el descanso del encuentro de Copa del Rey entre el Unionistas de Salamanca y el FC Barcelona. El central danés no ha podido continuar tras unos 45 minutos iniciales en los que, en la misma línea que sus compañeros, no se ha sentido nada cómodo sobre el terreno de juego.

El club azulgrana no ha realizado ningún comunicado médico al respecto, pero la 'Cadena SER' ha informado que Christensen no ha saltado al césped en la reanudación porque ha notado unas pequeñas molestias físicas. Xavi Hernández ha decidido no tomar ningún riesgo y lo ha sustituido por Pau Cubarsí.

Veremos cómo avanza el estado físico del futbolista danés y si debe pasar pruebas médicas para determinar el alcance de sus dolencias. Cabe recordar que, en defensa, el Barça ya cuenta con las bajas de Joao Cancelo, Iñigo Martínez y Marcos Alonso.