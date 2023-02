Parera, el primer héroe del Barça en la Liga

El FC Barcelona inició su andadura en la Liga hace 94 años con un triunfo en Santander (0-2). Corría febrero de 1929. Desde entonces ha disputado 2.972 partidos Extremo formado en los equipos inferiores, marcó el primer gol del Barça en esta competición

Este domingo, 12 de febrero, no es una fecha más en la historia del FC Barcelona. Ese día, del año 1929, el equipo azulgrana disputó el primer partido de Liga de su historia contra el Racing de Santander, en Cantabria. Ganó 0-2, sumó los dos primeros puntos y tuvo en Manuel Parera, autor de los dos goles, al primer héroe en el torneo doméstico. El once que debutó lo integraron Vidal; Saura, Samitier —jugó de defensa ante las numerosas bajas que tenía el equipo de Romà Forns en la zaga—; Martí, Castillo, Obiols; Sagi, Arnau, Ramón, García y Parera.

El Barça se estrenó en la Liga dos días después de la fecha anunciada para dar tiempo de descanso al Racing, único equipo de los fundadores que se ganó la plaza en el campo. En el torneo de clasificación eliminó al Valencia, Betis y Sevilla. Antes del partido los capitanes Ramón Santiuste y Josep Samitier intercambiaron ramos de flores, que terminarían en manos de una hija del presidente racinguista, Fernando Pombo, y de una hermana del extremo izquierdo local, Amós.

Protagonista

Manuel Parera Penella, nacido en Barcelona el 7 de octubre de 1907, empezó a jugar en la calle y llegó al infantil del Barça en 1923, alcanzando el primer equipo en 1926. Destacó como extremo izquierdo por su verticalidad, velocidad y centros milimétricos. Y por sus potentísimos zurdazos. Su jugada favorita era “correr hacia puerta y chutar cruzado”, rememoró en el “Boletín del CF Barcelona” en abril de 1972, para agregar que no era un jugador de clase sino “trotón y batallador”.

Prueba del amateurismo existente en aquellos tiempos la ofreció Parera en la misma publicación al explicar las diferencias entre su época y los años 70: “No teníamos los exagerados cuidados que se tienen hoy para los jugadores. Muchos sábados, antes de un partido, me iba al cine por la noche y por la mañana me dedicaba a bailar sardanas. Después salía al campo tan campante”. Debutó el 21 de marzo de 1926 en un Levante-Barça (1-4) de Copa.

Parera fue una pieza clave del Barça 1928-29, que se proclamó campeón de la primera Liga siendo líder solo en la última jornada. Si abrió la cuenta realizadora del conjunto azulgrana en esta competición con un doblete, Parera también convirtió el tercero en el segundo partido de Liga, celebrado contra el Real Madrid en Les Corts (1-2). También fue decisivo en la consecución del título, el 30 de junio de 1929, cuando firmó el doblete contra el Arenas de Getxo (0-2) en el duelo (aplazado) en el que el Barça cantó el alirón. Y, como en Santander, firmó los dos goles en la segunda mitad.

Desilusionado con el Barça por darle la baja después de sufrir una lesión y considerar que no estaba en óptimas condiciones físicas, rompió lazos en septiembre de 1931 para fichar por el Badalona, equipo con el que jugó el Campionat de Catalunya para regresar, en enero de 1932, al conjunto de sus amores después de demostrar que seguía en forma. Tuvo una tentadora oferta del Real Madrid, pero valoró la situación y no lo dudó: “He querido siempre al Barcelona, pues por sentimientos ha sido para mí el club preferido. Pudo más esa voluntad por los colores azulgranas que la oferta hecha por el Madrid. Vuelvo al Barcelona con afán de poner de manifiesto mi forma, deportivamente hablando. Estoy seguro que volveré a ocupar el lugar en el primer equipo donde con tanta fe jugaba”, dijo en una entrevista concedida a “La Humanitat” en enero de 1927.

Su último partido oficial como azulgrana lo jugó el 29 de octubre de 1933 contra el Palafrugell, del Campionat de Catalunya (1-0). Además de la primera Liga (1928-29 —jugó todos los partidos—), ganó dos Copas (1925-26 y 1928-29, final jugada en Santander y que precisó de dos partidos de desempate) y cuatro Campionats de Catalunya (1925-26, 1927-28, 1929-30 y 1930-31). La temporada 1934-35 fichó por el Sabadell después de que el Barça considerase que era “viejo” a los 27 años.

Electricista

Con el equipo arlequinado llegó a la final de Copa de 1935, que perdió contra el Sevilla. Pasó después por el Girona (1936-37) y finalizada la Guerra Civil se enroló nuevamente en las filas del Badalona (1940-41) para colgar las botas cuando se casó. Trabajó de electricista y, como recordó su hijo en un reportaje de Xavier G. Luque en 2009, en “La Vanguardia”, montó su negocio en una tienda de la calle Muntaner esquina con València y también trabajó como administrativo en Fecsa.

Su hermano pequeño, Ramon (Barcelona 13 de marzo de 1909 - Barcelona 8 de noviembre de 1968), también jugó en el equipo azulgrana entre 1926 y 1929 como centrocampista y, curiosamente, debutó antes que él en un Barça-Levante (5-0) de Copa disputado el 28 de febrero de 1926. Manuel Parera falleció en su domicilio de Barcelona el 11 de abril de 1975 como consecuencia de un infarto de miocardio.

Para la elaboración de este artículo ha sido imprescindible la colaboración de Alberto Salas y José Manuel Holgado.