La honradez de Álvaro Vadillo: "Mi rodilla no me da, no me parece justo que me estéis pagando"

La mala suerte se ha cebado con Álvaro Vadillo en su carrera. El jugador de Puerto Real no ha podido explotar el enorme talento que parecía atesorar por culpa de las continuas lesiones que ha tenido desde que debutase con el Real Betis en 2011. Esta temporada no ha sido distinta a las demás, aunque su gesto más reciente con el Racing de Ferrol ha demostrado la honradez de un jugador que busca tener una mínima estabilidad física como futbolista.

El extremo recaló en el Racing de Ferrol esta temporada después de rescindir su contrato con el RCD Espanyol. Vadillo esperaba recuperar su mejor nivel en Segunda División, un destino idóneo para poder encadenar partidos sin problemas físicos. Sin embargo, una serie de lesiones obligaron al jugador, una vez más, a terminar su temporada de manera abrupta el pasado mes de marzo.

Su situación empieza a cobrar tintes dramáticos, aunque los nubarrones en su futuro no hacen perder a Vadillo una honradez digna de aplaudir. Este mismo jueves, el presidente del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, ha querido mostrar su agradecimiento al jugador por su último gesto: "Cuando firmó venía de rescindir con el Espanyol. Las cantidades que ellos manejan nada tienen que ver con las nuestras, aun así se comprometió con nosotros", recoge El Desmarque.

El presidente reconoce su esfuerzo como jugador del equipo: "Puso todo de su parte, aunque hay un momento en el que sus dolores le impiden rendir. Él mismo reunirse conmigo. Su planteamiento fue muy sencillo: 'No he venido aquí a engañar al Racing ni a hacerme rico. Vine con la ilusión de aportar lo que pueda. No quiero aprovecharme, mi rodilla no me da", explicó el jugador a su presidente.

Vadillo propuso entonces romper el contrato con el Racing de Ferrol, sabiendo que su estado físico no daba para cumplir las expectativas del equipo: "Puedo seguir aquí tranquilamente cobrando este año, el que viene... Pero no me parece justo ni contigo ni con el club. Yo quiero proponerte romper el contrato porque no me parece justo que me estéis pagando cuando no voy a poder dar un mínimo", acabó por decir el presidente. Un gesto que honra a Vadillo, un jugador en busca de recuperar su sonrisa.