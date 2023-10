La pareja qué aún no ha coincidido que puede llevar al Barça al siguiente nivel

Xavi todavía no ha podido alinear juntos a Pedri y Joao Félix, dos de los grandes talentos de la plantilla El regreso del canario, que apunta al encuentro ante el Shakhtar, alterará el reparto de minutos de los mediocampistas

Las lesiones han obligado a Xavi a tener que abonarse a las rotaciones y no poder dar continuidad al mejor once posible. Una alineación en la que Pedri, una de las grandes ausencias, no ha podido estar desde que se lesionó en un entrenamiento el 24 de agosto.

El técnico ha tenido que buscar alternativas en la plantilla y no ha podido explotar una de las sociedades más prometedoras: la que pueden formar Pedri y Joao Félix. El portugués debutó ante Osasuna el 3 de septiembre saliendo desde el banquillo y desde entonces ha sido titular en todos los partidos.

En total ocho partidos -dos de Champions y seis de Liga- en los que ha marcado tres goles y ha repartido tres asistencias. Joao se ha amoldado a una posición híbrida (a veces falso extremo en otras más centrado en el cuadrado) y se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Xavi. Cuando vuelva Pedri, el trabajo será para Xavi para encontrar el mejor encaje para los dos.

De entrada la presencia de los dos debería potenciar la precisión en el pase y el juego entre líneas. En el habitual cuadrado de Xavi, los dos apuntan a ocupar la parte alta del cuadrado: Joao Félix en la izquierda y Pedri en la derecha con dos delanteros por delante (Lamine y Lewandowski) y dos centrocampistas cubriéndoles las espaldas.

El reto será para Xavi cuando tenga todos los centrocampistas disponibles. El técnico contará con seis potenciales titulares (Gündogan, De Jong, Oriol Romeu, Gavi, Pedri y Joao Félix) para cuatro posiciones. A estos hay que sumar la irrupción de Fermín, que se está reivindicando.

Además, las bajas de Pedri y De Jong han potenciado una versión de Gavi más cerca de la base, así que habrá que ver cómo queda definido su rol cuando regresen los lesionados.

En este sentido, Joao Félix aparece como uno de los jugadores menos flexibles de los seis. Mientras Pedri, Gavi, De Jong y Gündogan pueden ocupar varias alturas en el mediocampo, el portugués es el que necesita estar más cerca de los delanteros y sobre todo orientarse a la banda izquierda.

El portugués es de momento el pichichi del Barça en la Champions con dos goles y ha demostrado un gran entendimiento con Lewandoswki, que ya ha aprovechado dos asistencias del portugués. Además, durante el parón ha demostrado que está en un gran momento y se espera que ante el Athletic mantenga un sitio en el once.

No es el que caso de Pedri, que podría jugar sus primeros minutos ante el Shakhtar. La idea es que vaya entrando poco a poco tras otra lesión muscular. El canario solo ha participado en dos jornadas ligueras (marcó ante el Getafe) y los técnicos confían en que formen otra de las grandes sociedades del equipo. Los dos comparten algunas características (controles orientados que son el primer regate y precisión de pase en espacios reducidos) que deben llevar el juego del Barça al siguiente nivel.