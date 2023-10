Rodri: "Guardiola es el entrenador más influyente de mi carrera"

El centrocampista del City y España reconoció que, en su puesto, aspira a "ser mejor que Busquets" Es el único español nominado al Balón de Oro, un premio que no quita el sueño: "Se lo llevará un tal Leo Messi"

Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City y de la Selección española, el mejor jugador español del momento, intervino anoche en El Partidazo de COPE y aseguró que le gustaría ser como Sergio Busquets. Agregó que disfruta actuando en la Premier y que su favorito para ganar el Balón de Oro es "un tal Leo Messi".

Rodri tiene contrato con el City hasta junio de 2027 y, de momento, no se plantea regresar a LaLiga porque "soy una persona que intenta disfrutar del momento. Desde que he llegado aquí todo ha sido muy positivo, es una experiencia que estoy viviendo intensamente. ¿Volver? Ya veremos, el fútbol es cambiante, yo me muevo por retos deportivos. Quiero ganar y por eso he trabajado siempre. Fui a Manchester por eso".

En cuanto al Balón de Oro 2023, que se entregará próximamente en París, Rodri comentó que no tiene dudas: "Creo que se llevará un tal Leo Messi. Erling Haaland también es una gran figura muy grande", aseguró del delantero noruego, compañero en el Manchester City desde la pasada temporada. Rodri, por otra parte, es el único jugador español nominado al Balón de Oro, pero no le quita el sueño: "Yo me preocupo de las cosas que puedo controlar y eso son los premios colectivos".

Elogios a Pep

Cuestionado por su entrenador, el ex del FC Barcelona Josep Guardiola, Rodri dijo que "es el entrenador más influyente de mi carrera. Me ha elevado a un nivel que no sabía que podía llegar. Cuando te acostumbras a estar con él, digo 'por qué no hacen esto', lo veo todo más fácil. Te da una caja de herramientas y tienes más herramientas que el resto. Destaco la capacidad que uno tiene de aprovechar mejor los espacios moviéndote menos. Hay pocos jugadores a los que no haya llevado a lo más alto".

Rodri, igualmente, destacó que es consciente de que en la selección española ocupa el rol que antes ejercía Sergio Busquets: "Quería ser mejor que él, y estamos hablando del mejor pivote de todos los tiempos. Todo lo que venga va a ser bueno, acercarse ya es bueno".