Fecha límite del Barça para el fichaje de enero de Vitor Roque

El club blaugrana aún no le ha asegurado que podrá ser inscrito y el 15 de noviembre tomarán una decisión En el caso de que no pueda venir ahora, se quedará seis meses más en Brasil

El Barça tiene como única prioridad para este mercado de enero la llegada de Vitor Roque, que será el único fichaje este invierno. El club ya le ha comunicado al futbolista que quieren inscribirle ya, pero no le han dado la seguridad de que pueda ser así. Club y jugador hablan de forma constante y se han marcado como fecha límite el 15 de noviembre para tomar una decisión definitiva. Tanto el área deportiva como Xavi Hernández están presionando al club para que consiga la incorporación, que puede ser clave en este final de temporada. Se hará todo lo posible para que el brasileño fiche ya.

El Barça lleva tiempo trabajando con la llegada de Vitor Roque una vez se confirmó su fichaje este verano. El club cerró el mercado de fichajes de verano consiguiendo la inscripción de todos los futbolistas, con renovaciones y fichajes incluidos, pero no queda más margen salarial para traer jugadores. Las dos vías para inscribir a Vitor Roque pasan por vender jugadores -algo que no está previsto- o augmentar ingresos. Incluso no se descarta realizar alguna renovación consiguiendo que algún futbolista se rebaje el salario esta temporada, pero por ahora no se ha llegado a ningún acuerdo de este tipo.

El club blaugrana tiene previsto mantener una cumbre con LaLiga para hablar solo del fichaje de Vitor Roque y presentar algún plan que permita su inscripción hasta el 30 de junio teniendo en cuenta que el salario del jugador en sus primeros seis meses muy bajo. Están convencidos de que pueden solventarlo, pero por ahora no tienen el OK. Y la última negociación va a llegar a principios de noviembre. A partir de ahí, todo se podrá hablar con más claridad.

De hecho, Vitor Roque va a tener la seguridad sobre su futuro el 15 de noviembre, El Barça se ha comprometido a tomar una decisión sobre su inscripción en esa fecha y, entonces, se concretará el planning del jugador. En el caso de que pueda jugar con el Barça a partir de enero, Vitor Roque solo hará una semana de vacaciones tras acabar el campeonato con el Atlético Paranaense y se incorporará al Barça a mediados de diciembre para comenzar a entrenarse con el primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández.

En el caso de que el Barça vea poco factible su inscripción, el jugador se quedará en Brasil para seguir con el Paranaense. No hay opción alguna de que Vitor Roque venga a Europa por seis meses para jugar con un equipo español para que sevaya aclimatando. Tanto el Barça como el entorno del delantero consideran de que, en caso de que no pueda jugar con el Barça hasta el verano, lo mejor es que siga disfrutando del máximo de minutos en Brasil.

Para el Barça es importante solventar la inscripción de Vitor Roque porque Xavi desea otro delantero en la plantilla que complete el equipo hasta finales de temporada. El Barça lo está pasando mal con la lesión de Lewandowski y creen que el brasileño podría ser clave para dar descanso al polaco en un tramo final de temporada en el que prácticamente no habrá descanso alguno.

Vitor Roque, además, ansía llegar ya para ir aclimatándose al Barça, consciente de que su papel en los primeros meses puede ser más secundario. El brasileño es consciente de que el Barça tiene jugadores consagrados arriba, pero viene para competir por un puesto y está convencido de que podrá gozar de oportunidades. Estos seis meses servirían para que se rode en Europa y para comprobar sus prestaciones al máximo nivel. El área deportiva tendría así más argumentos para tomar decisiones de cara a la planificación del próximo curso y en la delantera van a pasar cosas seguro.

Deco, el gran valedor de Vitor Roque, va a tomar parte directa de las negociaciones con LaLiga, consciente de la dificultad que habrá para fichar. El agente del jugador, André Cury, mantendrá una cumbre la próxima semana para intentar acelerar todos los detalles y también está muy pendiente del futuro inmediato del jugador.