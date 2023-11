El papel de Mbappé en los fichajes de Dembélé y Lucas Hernández por el PSG

La estrella del club parisino mantiene una enorme influencia en el club que desea contentarlo para que no se vaya Kylian ha sido decisivo en la política de 'repatriación' de figuras de la selección francesa en los últimos tiempos

El peso de Kylian Mbappé en el PSG es innegable, más aún desde que el campeón francés intenta por todos los medios mantener ligada a su estrella cuyo contrato expira el próximo 30 de junio de 2024 y pese a que el Real Madrid niega a través de sus comunicados que esté al acecho. Hasta el punto que el delantero de Francia habría ayudado a cerrar algunos de los fichajes del pasado verano.

Ousmane Dembélé y Lucas Hernández han concedido esta semana sendas entrevistas a 'L'Équipe' y 'Le Parisien', respectivamente, en las que les preguntan por su llegada al PSG o por su relación con Luis Enrique Martínez, el nuevo entrenador del conjunto parisino.

Mbappé es amigo y compañero de ambos en la selección francesa, y en los últimos meses se habló mucho de la influencia que tuvo para que el PSG cerrara algunos fichajes clave con los que quería 'repatriar' a varias figuras de los 'bleus'. Es el caso de Ousmane y Lucas, el campeón francés pagó 50 millones al Barça y 50 millones al Bayern Múnich para que recalaran en el Parque de los Príncipes.

Las risas de Dembélé cuando le preguntan por Mbappé

Pero, ¿qué papel tuvo Mbappé en estos fichajes? En el caso de Dembélé, el exdelantero del FC Barcelona recurre a la ironía cuando le preguntan si participó en su llegada al PSG. "No (risas). Ni siquiera hubo una llamada. Me preguntó si iba a venir, eso es todo. No intentó convencerme ni nada". Y asegura que aceptó fichar por el PSG "porque amo al club, y además está en Francia. Soy de Évreux, no muy lejos de aquí, y es el club que amo. Nos sumamos al proyecto, y hablamos especialmente con el presidente (Nasser Al-Khelaïfi), el director deportivo (Luis Campos) y el entrenador (Luis Enrique Martínez)".

Igualmente, El Mosquito niega que la cláusula de 50 millones de euros que se incluyera en su contrato expresamente para poder ir al PSG. "No, no. Básicamente, me dije que me iba a quedar en Barcelona. Fueron los contactos con el PSG los que hicieron que me quisiera ir".

Lucas Hernández lo explica abiertamente

El caso de Lucas Hernández fue similar, el PSG desembolsó otros 50 millones para reclutar al ya exjugador del Bayern Múnich y antes del Atlético de Madrid, aunque en su caso, Lucas no duda en admitir el papel de Mbappé para que se enfundara la camiseta del club parisino.

“Ver que un club como el PSG cuenta contigo aunque tengas una lesión importante (de rodilla) es motivador y muy agradable. Hablaba bastante del traspaso con Kylian (Mbappé), porque me llevo muy bien con él. Me mandaba mensajes y me llamaba para ver cómo estaba en el Bayern. Un día me preguntó si estaba abierto a venir y me dijo que iba a hacer todo lo posible para convencerme”, declaró el defensa central.