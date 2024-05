¿Por qué Pablo Torre no puede jugar contra el Barça?

Barça y Girona se enfrentan esta tarde en Montilivi con la segunda plaza de la Liga en juego. Míchel no podrá contar con el cántabro Pablo Torre, centrocampista que milita esta temporada en el Girona en calidad de cedido por el Barça.

La razón es que cuando ambos clubes pactaron la cesión del joven jugador, incluyeron en el acuerdo la famosa cláusula del miedo, que no permite a un futbolista jugar contra el equipo que le tiene en propiedad. No pasará lo mismo con Eric Garcia, que también juega en el Girona cedido por el Barça. El central salió rumbo a Montilivi el último día de mercado debido a los problemas que tenía el club azulgrana para inscribir a otros jugadores por no tener suficiente 'fair play' financiero. Había poco tiempo para negociar y la dirección deportiva azulgrana admitió que no se incluyese la cláusula del miedo en la cesión.

Pablo Torre no ha tenido una temporada demasiado buena en el Girona a nivel de participación. El rendimiento de jugadores como Aleix Garcia, Iván Martín o Portu ha dejado un papel secundario para el cántabro, que ha disputado 27 partidos esta temporada a las órdenes de Míchel, aunque solo ha sido titular en seis de ellos. Pablo Torre volverá al Barça este verano y ambas partes decidirán sobre su futuro.